美孚九華徑項目申放寬3成興建密度　擬建私宅7052伙

該地盤位於九華徑山谷，毗鄰荔景山道，鄰近居屋荔欣苑，佔地約520,053方呎，當中包括238,360政府土地，現為綜合發展區地帶。

發展商提出將地積比率由5倍，增加至6.5倍，建築物高度限制由120米(主水平基準以上‧下同)，上調至147米，維持興建14幢分層樓宇，層數則由獲批的31至35層，增加至40層，另設兩層地庫。此外，新方案亦將增設一座樓高兩的非住宅樓宇，整個項目總樓面按比例增加三成至約3,379,733方呎，較已許可方案多出約779,938方呎。

但值得留意，該項目將劃為4期發展，發展商大致整合業權屬地盤中央部分，視為第1A及1B期發展，涉及7幢分層樓宇，總樓面約1,656,855方呎，兩期共提供3,457伙，相比已獲批的2,947伙，增加510伙或約17.3%。

餘下的第A及B期兩期主要屬政府土地或由第三方業權人持有，該部分亦將提供的7幢分層住宅，涉及3,595伙。

申請人指出，為回應城規會成員的建議和滿足社會住宅需求，提出上述最新擬議方案，項目設各種社福和零售設施以服務社區，以務實可行的分期發展安排，推動九華徑的整體發展。並指出增加地積比率及建築物高度限制，經過各技術評估已確認不會破壞與周圍環境的相容性。