林嘉麒：美元地位開始動搖　料屬短期現象

長假期結束，估計港股又要再次經歷一段時間的納悶。近期市場再加添了不明朗因素，除了關稅戰，貿易政策的不確定性外，美國聯儲局的貨幣政策動向，特朗普政治干擾似乎將影響投資者的情緒。

眾所周知，特朗普一直要求聯儲局減息，而矛頭一直指向聯儲局主席鮑威爾。不過，鮑威爾及其他官員明確表示，目前的通脹水平仍然偏高，貨幣政策仍需保持適度的限制性。儘管市場普遍預期2025年可能迎來降息，但聯儲局官員的觀望態度表明，降息節奏或許會比市場預期更慢。如果降息步伐延後，可能會影響股市估值，導致市場波動加劇。

此番言論與特朗普政府相違背，估計此後將對鮑威爾為首的聯儲局某程度施壓，加上關稅政策的不確定性，都為市場增添了風險。政治上的干擾可能影響聯儲局的決策獨立性，進而影響市場信心。若投資者擔憂政治因素影響貨幣政策的穩定性，資金可能會轉向避險資產，如黃金、美元或美國國債。

當然，特朗普政府的關稅政策對市場前景構成不確定性，企業可能因應貿易環境變化進行搶先採購，導致短期經濟活動看似強勁，但未來可能回落。若貿易環境進一步惡化，企業投資減少，經濟增長可能受挫，進而影響企業盈利和市場表現。面對市場的不明朗性，相信投資者會考慮，減少短期入市投資，從而降低美股或資產類別波動帶來的風險，而避險資產將受惠，如黃金作為市場震盪時的防禦性投資。

但要留意，今次的避險並沒有美元的份，近日美元持續走弱，形勢已告訴了投資者對美元的地位開始動搖，當然筆者相信是短期現象，但近期美國本土示威反對特普朗的集會不少，投資者應密切留意其中的變化。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒