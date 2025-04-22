長生科：將於美國AACR年會展示癌症疫苗新數據

公司稱，AACR年會是全球癌症研究界的焦點聚會，每年均雲集科學家、臨床醫生、其他醫療保健專業人員、幸存者、患者和宣導者，共同分享癌症科學和醫學的最新突破與進展，2024 年度年會合共吸引來自78個國家的2.3萬名與會者親身出席，並有超過6,700人網上參與。本年度年會將於4月25日至30日於美國芝加哥舉行。

屆時長江生命科技將展示研發中癌症疫苗之臨床前研究數據，分別為針對(i)黑色素瘤優先表現抗原(Preferentially Expressed Antigen in Melanoma，PRAME)、細胞程式性死亡-配體1(Programmed death-ligand 1，PD-L1)、B7-H3免疫檢查點、Claudin 6蛋白質。

PRAME是一種蛋白質，高度表現於黑色素瘤、肝癌及血癌等癌症。PD-L1是最重要的免疫檢查點蛋白質之一，在癌細胞中高度表現，能於腫瘤微環境中阻止T細胞活化。B7-H3是另一種免疫檢查點蛋白質，能調節T細胞反應並常過度表現於癌症。Claudin 6是一種緊密連接蛋白，可調節上皮屏障完整性，過度表現於乳癌、肺癌及子宮內膜癌等癌症，並常引致腫瘤癌化及轉移擴散。

此外，長江生命科技將與研究合作機構共同展出兩塊展板，介紹用以設計癌症疫苗的人工智能(AI)驅動平台。

公司科學總監杜健明稱，對其研發中之癌症疫苗，就針對PRAME、PD-L1、B7-H3及Claudin 6蛋白質之臨床前研究感到滿意，期望這些具潛力的疫苗及其他癌症疫苗能邁向進一步之研發階段。同時，對於利用AI平台設計癌症疫苗的進度亦甚感雀躍，運用AI設計的疫苗有更大機會產生免疫性及更具臨床效益，可望加快推動研發成果。

他補充，目前有多種治療性癌症疫苗分別處於臨床及發現期/臨床前之研究階段。其中，已屆最後期研究階段的癌症疫苗seviprotimut-L，正試驗作為第IIB及IIC期黑色素瘤患者於進行根除性手術後的輔助性療法。