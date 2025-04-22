信和支持「共築‧創業家2.0」計劃　旗下10零售點參與

信和旗下的荃新天地為其中一個參與計劃的商場。

信和集團周二(22日)宣布與香港房屋委員會深化合作，支持「共築‧創業家2.0」計劃，旨在為本地青年創業家提供實踐商業構想的平台，降低創業門檻，推動本港零售業創新發展。集團期望透過整合旗下資源，為青年創業者提供更靈活及支援性的營商環境，促進青年多元化發展。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，集團一直致力構建可持續的創業生態，支持青年創業發展。是次與房委會合作，期望培育更多具活力的新興企業。青年是社會最具創意和潛力的一代，希望透過該計劃，讓年輕創業家在商場實戰中累積經驗，盡展所長。

她補充，集團將因應商舖特點制定相應計劃，並定期檢討成效，確保能切實支援創業者發展，協助青年將創新意念轉化為實質業務。

根據房委會資料，計劃目前已獲得10多家商業機構支持，預計將提供共約40間商舖及特色零售空間。當中，信和集團將撥出旗下商場合共9個舖位及1個特色零售空間(佔整個計劃的25%零售點)，總面積約7,000方呎，為該計劃開展時提供最多零售點的發展商。

參與旗艦商場包括屯門市廣場、奧運站奧海城、荃灣荃新天地，以及尖沙咀中港城、小西灣藍灣廣場、元朗朗壹廣場及沙田商業中心，為青年創業家提供多元化進駐選擇。所有舖位已經配備基本設施，如電力供應、照明及基礎裝修，有助創業者節省初期成本，專注於產品開發與品牌建立。

此外，為進一步支持青年創業，集團推出兩大關鍵支援措施。第一是豁免底租，減輕創業初期的固定租金負擔；其次設立彈性分成機制，營運初期採用優惠分成比例，待業務穩定上揚後逐步調整，確保創業者能夠適應市場。