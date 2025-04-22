失序新世界！華爾街大好友：特朗普引發全球6大不安

知名投顧公司Yardeni Research強調，美國總統特朗普激進的關稅政策擾亂傳統全球秩序，導致所謂的「新世界失序」，引起普遍不安，目前尚不確定其經濟影響，讓全球投資者及貿易夥伴保持高度警覺。

Yardeni Research創辦人、素有華爾街「大好友」之稱的Ed Yardeni表示，特朗普的關稅風暴讓世界陷入緊張，最終可能創造出新的世界秩序，但目前面臨的是「新世界失序」，每人都在忙於適應特朗普難以預測的政策轉向，其經濟後果仍不確定。這種不確定讓華爾街及美國貿易夥伴國緊張不安。

首先，Yardeni指，特朗普的關稅政策讓人人都感到緊張。目前美國正與日本、歐盟、韓國、印度等15個主要經濟體進行關稅協議談判。目前已有75個國家表示有興趣與美國進行貿易談判。

第二，特朗普與聯儲局主席鮑威爾的對決讓所有人都感到緊張。兩人關係一直劍拔弩張，因特朗普稱鮑威爾的利率政策令他失望，但儘管特朗普一再批評並要求減息，鮑威爾仍堅稱關稅恐導致通脹和增長放緩。特朗普持續向鮑威爾施壓，要求減息，甚至暗示希望鮑威爾在明年5月任期結束前辭職。

第三，美國經濟令所有人緊張不安。Yardeni指，經濟指標顯示好壞參半的訊號，美國經濟在某些領域展現韌性，但同時面臨衰退風險和通脹壓力。消費者信心下降，但零售額卻表現出意想不到的強勁勢頭。

第四，收益和估值讓每個人都感到緊張。分析師正調整對標指企業今年和明年盈利預測，反映他們擔憂關稅可能引發經濟衰退。同時，「股神」巴菲特一直「抱現旁觀」，過去9 季他一直處於股票淨賣出的狀態，去年結束時，其現金儲備量創高位紀錄。

至於第五及第六，分別是中國及歐洲令人感到緊張。中國正試圖刺激國內經濟以抵銷貿易戰的負面影響，歐洲則面臨歐元走強的挑戰，這可能會損害歐洲公司的銷售及盈利，並增加通縮的風險。