財庫局：永續未來挑戰機會並存　香港已準備好連接各方

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，轉型至永續未來是一大桃戰，同時也是機會，香港已準備好發揮其作用，將資本與氣候解決方案連結起來，又期待與市場繼續合作，將策略舉措轉化為實際成果，提升香港的綠色金融領導地位。

他提到，去年本港發行的綠色及可持續債務總額超過840億美元，其中在香港安排的綠色和可持續債券約430億美元，連續七年在亞洲市場排名第一，佔區域總額約45%；截至去年底，香港有超過220隻監管機構認可的ESG(環境、社會及管治)基金，涉資的資產管理規模(AUM)約1.2萬億港元，較三年前基金數量及資產分別增加1.36倍及15%，反映香港成為亞洲區內擴大氣候積極投資的首要平台。

他強調，香港多管齊下促進可持續發展，包括政策架構、市場基礎設施​、創新生態系統及跨境合作，而港府自2019年以來，已發行2,200億港元的政府綠色債券，當中包括代幣化債券，而計劃範圍擴大至可持續發展項目。

港府於2024年5月10日起，將「政府綠色債券計劃」重新命名為「政府可持續債券計劃」，旨在體現政府對可持續發展的支持及應對氣候變化的決心、為市場上的綠色及可持續債券產品提供基準、為其他潛在綠色及可持續債券發行人樹立良好榜樣，以及推廣綠色及可持續金融的認知和香港在發展綠色及可持續金融的國際形象。