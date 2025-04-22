首季工商舖買賣「量升價跌」　今季料價格再挫10%

2025年第一季香港工商舖市場呈現穩中回暖的走勢。根據中原(工商舖)最新數據，首季工商舖整體買賣成交錄得約962宗，較2024年第四季的779宗上升約23.5%，按年比較增長約57.4%。然而，總成交金額僅錄約120.98億港元，較2024年第四季的163.4億元下跌約26%，按年亦較2024年第一季的187.83億元下降約36%。

中原(工商舖)董事總經理潘志明總結，首季工商舖市場錄得約962宗成交，按季上升約23.5%，按年比較增長約57.4%。然而，總成交金額僅錄約120.98億元，按季下跌約26%，按年亦下降約36%。他指出，美國加徵關稅引發貿易戰等引發全球政治及經濟問題，對本港投資市場帶來莫大衝擊，預期會令市場投資者避險情緒持續。第二季買賣交投將轉而受壓，更會加快築底，價格有10%的下跌空間。

該公司商舖部董事黃偉基表示，首季商舖買賣成交錄約193宗，較按年同期的131宗增長約47.3%；成交金額約37.13億元，按季下跌約32.4%，較去年第一季減少約48.4%，季內買賣市場以高回報舖位最受青睞．至於第一季商舖租賃成交約801宗，涉額約7,495萬元，按季分別下挫約0.9%及下跌約6.6%。

黃預期，第二季舖位買賣有約250宗水平，買賣價繼續尋底約10%。核心區舖位租金可保持平穩或升約5%，並以金融証券行業，餐飲、平價家品行業等為主流，而民生區租金則繼續尋底，料下調約10%。

該公司(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓指出，首季商廈市場買賣成交有約229宗，較去年第四季亦增長約46.8%，按年同期更大幅上升約87.7%。惟第一季成交金額僅約36.41億元，按季大跌約49.6%，按年也下跌約57.5%；首季成交超過一半來自一手項目市場。商廈租賃市場方面，首季商廈租賃成交約1,436宗，按季微升約5.4%，按年上升約20.9%；租賃金額約1.57億元，按季及按年分別上升約4.7%與約33.1%。陳料，第二季買賣成交宗數會跌約180宗，呎價亦會加快尋底，有約10%下調空間。而租賃宗數會持平至約1,500宗，租金仍價下調約5%。

中原(工商舖)工商部董事劉重興稱，今年首季工廈市場買賣表現亮眼，錄得約540宗成交，按季及按年都上升約27.7%及約50.8%。成交金額約47.44億元，按季與按年分別增長約30.8%及約57%；期內500萬元以下細價工廈買賣大幅增加，佔整體成交高達七成。該公司資本市場部高級資深分區營業董事梁美儀表示，今年第一季大額買賣成交平穩，由於季內減息消息，不少拉鋸一時的交易得以於首季落實，帶動該季共錄得約14宗逾億元成交，涉及總金額約48.27億元，按季上升約3宗。

資料顯示，4月截止15日，工商舖市場共錄161宗買賣成交，涉及金額約16.23億元，較3月同期的194宗及17.31億元，分別下跌約17%及約6%，反映市場投資者避險情緒已升溫，減慢入市速度，預測第二季買賣交投將轉而受壓，價格有約10%下跌空間。