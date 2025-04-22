DFI零售集團推低碳米耕種先計劃　降至少30%溫室氣體排放

DFI零售集團(以下簡稱DFI)為亞洲著名的零售集團，擁有多元業務，於2024年在泰國推出低碳米耕種先導計劃，致力減少食米產業的溫室氣體排放。

DFI透過實施嶄新的種植技術，推廣使用可持續農業耕種法，並提高供應鏈的環保意識。此創新計劃於2024年成功生產了110,000公斤獲認證的低碳米，與傳統耕作方法相比，低碳米稻田所產生的溫室氣體排放量減少了至少30%。

傳統的食米耕作方式需要長期淹浸稻田，這會在土壤中造成厭氧條件。這種缺氧環境使微生物釋放溫室氣體甲烷，全球暖化潛能值(global warming potential)是二氧化碳的28倍，對氣候變化造成重大影響。

為應對以上環境挑戰，DFI與農業專家、泰國政府和研究人員共同研發引入低碳米耕種計劃，與30位當地農民合作，實施可持續種植技術，包括：

•乾濕交替技術：透過採用乾濕交替灌溉技術，將稻田連續淹水的時間從傳統的120天縮

短到約10天。階段性灌溉不僅節省用水，還能減少甲烷排放，但產量保持不變。

•禁止焚燒稻草：支持農民廢除露天焚燒稻草，從而大幅減少二氧化碳排放和空氣污染。

•土壤及肥料管理：在農業專家的指導下，密切監測土壤質量和肥料施用。對土壤樣本進

行分析，以優化養分，並最大限度地減少一氧化二氮的排放。

DFI於2025年將繼續推行計劃，目標是在香港市場以「御品皇」品牌推出200,000公斤的低碳米。

集團首席法律、管治及企業事務總監陳慧敏表示：「除價值和品質以外，我們同時致力於可持續發展。這項計劃彰顯了我們對追求可持續發展目標的決心。我們希望推動整個產業、價值鏈上的的持份者，一起採取行動，邁向可持續的未來。」

集團自家品牌總監袁惠霞補充：「顧客願意支持可持續產品，但不希望為此付出較貴的價錢。在DFI『以客為先』的方針下，我們致力提供價格合理的可持續選擇。」

顧客可以在香港指定的惠康分店或惠康網店購買由這項低碳耕種計劃生產的食米產品—惠康自家品牌御品皇優質泰國茉莉香米(5公斤裝)。