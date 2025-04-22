宇晴軒兩房683萬易手　原業主持貨兩年損手35萬離場

二手業主加快沽貨，長沙灣宇晴軒兩房單位，原業主持貨不足兩年，以683萬元轉手，期內帳面蝕讓35萬元離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原王秀芬表示，鰂魚涌太古城4月暫錄約18宗買賣，其中南海閣高層H室，實用面積約552方呎，兩房間隔，以798萬元成交，呎價約14,457元，原業主則於2005年以352萬元購入，持貨約20年帳面獲利446萬元。

●中原張偉光稱，東半山嘉苑A座頂層連天台自製相連單位，實用面積合共約2,416方呎，連逾千呎天台，以4,000萬元連兩個車位獲用家承接，呎價約16,556元，原業主於2009年以2,600萬元購入兩個單位連車位。

●中原石修文指，跑馬地山光道嘉蘭閣頂層複式單位連天台戶，實用面積約1,322方呎，套兩房間隔，連約548方呎天台，上址屬「送契樓」，終以1,300萬元連車位成交，呎價約9,834元，較市價平約兩成半。

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九龍區

●中原許永生表示，長沙灣宇晴軒3座高層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，望內園景，叫價700萬元，現降價17萬元，以683萬元沽出，呎價約15,488元，原業主持貨不足2年，帳面蝕讓35萬元。

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新界區

●中原黃淑賢表示，復活節長假期青衣4日共錄約9宗二手買賣，灝景灣10座低層H室，實用面積約703方呎，套三房間隔，享內園景，最初叫價950萬元，近日獲上車客洽購，最終以888萬元成交，呎價約12,632元。

●中原凌活忠指，復活節長假期荃灣共錄約15宗二手買賣，其中，愉景新城4座中高層D室，實用面積約590方呎，套三房間隔，享內園景致，今年1月放盤，叫價680萬元，新近減價20萬元，以660萬元沽出，呎價約1,1186元。

●祥益袁思賢稱，屯門居屋兆安苑F座中層4室，實用面積約563方呎，兩房間隔，獲區外客於已補價自由市場以335萬元購入作長線收租之用，呎價約5,950元。

●利嘉閣蕭啟指，天水圍栢慧豪園6座高層A室，實用面積約494方呎，兩房間隔，望樓景，新買家為外區換樓客，為方便與家人互相照應，計劃搬入天水圍居住，斥資443萬元作換樓之用，呎價約8,968元。

●中原伍耀祖表示，過去4日復活節假期天水圍錄約10宗二手買賣，居屋天頌苑N座中層11室，實用面積約601方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價400萬元，減價14萬元，以386萬元易手，呎價約6,423元。

●中原王勤學表示，元朗4日長假期共錄約9宗二手買賣，包括尚柏中層E室，實用面積約285方呎，一房間隔，叫價300萬元，議價後以287萬元沽出，呎價約10,070元，原業主於2024年10月以270.5萬元一手買入，持貨約6個月帳面賺16.5萬元。

●美聯曹錦輝指，元朗尚悅13座低層G室，實用面積約426方呎，兩房間隔，最初叫價405萬元，最終微減至398萬元成交，呎價約9,342元，買家為外區上車用家，原業主早年以400.2萬元購入，轉手帳面虧損約2.2萬元。

●中原蔡堅濤稱，粉嶺綠悠軒6座中層C室，實用面積約612方呎，套三房間隔，議價後以540萬元獲承接，呎價約8,824元，新買家為區內換樓客，原業主於1999年以236萬元購入。

●美聯楊浩然指，大埔白石角逸瓏灣II 11座極高層，實用面積794方呎，套3房套連儲物室間隔，連約665方呎天台，叫價1,100萬元放售，最終以1,088萬元易手，呎價約13,702元，原業主於2015年以1,180.8萬元購入，帳面虧損約92.8萬元。

●中原霍栢雄表示，沙田御龍山2座中層B室，實用面積約990方呎，套三房連套房工人套房及儲物房間隔，叫價約1,480萬元，議價後以1,385萬元沽出，呎價約13,990元，新買家為外區客。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田碧濤花園3期3座低層A室，實用面積約739方呎，套三房間隔，望河景，原先叫價788萬元，放盤約5個月，減96萬元，以692萬元沽出，呎價約9,364元。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田富豪花園翡翠閣高層F室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望山景，放盤約20個月，原先叫價520萬元，減幅約8.1%，減42萬元，以478萬元成交，呎價約10,280元。

●世紀21奇豐吳元利指，沙田欣廷軒1座高層B室，實用面積約419方呎，兩房間隔，望市景，獲買家洽購，放盤約4個月，叫價728萬元，最終以616萬元成交，呎價約14,702元。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍4月暫錄約50宗二手買賣，沙田中心廣寧大廈中層C室，實用面積約310方呎，兩房間隔，叫價約420萬元，日前議價後以395萬元獲承接，呎價約12,742元，新買家為上車客。

●中原邱皓文指，大圍聚龍居10座高層C室，實用面積約736方呎，套三房間隔，日前議價後以858萬元獲承接，呎價約11,658元，新買家為外區客，於睇樓時即決定承接單位自用。

●利嘉閣歐柏倫稱，清水灣傲瀧3座中層E室，實用面積約968方呎，套三房連工人房設計，望園景及山景，新買家同屋苑租住多年，議價後以1,000萬元成交，呎價約10,331元，原業主於2018年以約1,968萬元一手買入，帳面蝕968萬元。

●中原張鎮邦表示，將軍澳都會豪庭1座高層B室，實用面積約406方呎，兩房間隔，獲買家以545萬元承接，呎價約13,424元，新買家見區內樓價已調整一段時間，原業主於2016年12月以566萬元購入，持貨約8年多帳面需蝕讓21萬元。

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