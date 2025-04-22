洪水橋/厦村新發展區完成首宗換地申請協議　補地價16.6億

發展局指出，該地盤面積約1.7公頃，按發展商估算項目落成後可提供約2,300個單位，該用地距離未來屯馬綫及港深西部鐵路(洪水橋至前海)的洪水橋站僅約200米，少於5分鐘步程，毗鄰洪水橋「片區開發」試點。

屯馬綫洪水橋站預計於2030年竣工，而港深西部鐵路亦預計於2035年開通。屆時，從洪水橋出發到深圳前海只需約15分鐘。

經扣減業權人於換地附近為政府興建的休憩空間所需的2.86億元工程費用後，業權人支付的補地價金額為16.6807億元，以總樓面約1,162,534方呎計，每呎補價約1,435元。連同工程費計算總金額為19.5407億元，呎價約1,681元。

發展商：洪水橋是北都重要引擎

恒地及新地回應表示，樂見與政府達成共識，完成地皮的原址換地協議。儘管整體宏觀經濟充滿挑戰，作為紮根香港的企業，恒地和新地仍一如既往支持香港、投資香港，特別是北部都會區，將成為香港整體發展的新動能。

相信洪水橋是北都的重要引擎，香港未來的全新都會。項目旁的北環綫洪水橋站將於2030年落成，加上規劃中的港深西部鐵路通車，將大大加強香港和深圳前海以至大灣區的連繫，相信項目有助北都和香港提速發展。