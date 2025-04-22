美股道指升631點　RTX股價挫9%

經歷周一的再次暴瀉後，美股3大指數周二早段顯著反彈，道指早段彈631點，報38,802點；標指升79點，報5,237點；納指升289點，報16,160點。港股夜期報21,590點，跌3點，高水28點。

美國私募基金巨頭阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)首席經濟學家Torsten Slok表示，若關稅政策不變美國今年必定會陷入經濟衰退，國內生產總值(GDP)恐下滑達4%，這一悲觀預期超越其他機構的預測。他表示，美國平均需18個月才能完成一項貿易協定談判，在美國同時與90個國家展開談判的情況下，全球貿易可能陷入停滯，類似新冠疫情期間的供應鏈危機恐重現。

隨着更多美國企業公布首季業績，一些企業已開始估算關稅所帶來的衝擊，前稱雷神公司的軍工巨頭RTX表示，預計關稅將帶來8.5億美元的影響，而由前通用電氣分拆出來的GE Aerospace則估計，關稅對公司的影響約為5億美元。

RTX股價大跌逾9%；GE Aerospace升約3%。另外，製造業巨頭3M受好於預期的盈利表現推動，該公司股價上漲6%。