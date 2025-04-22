西沙住宅項目周六首輪開賣329伙
2025年04月22日 21:50
東網電視更多新聞短片
低價出擊的西沙大型項目掀起入票熱潮，最新落實周六首輪開賣329伙，其中318伙安排以價單形式出售，折實平均呎價約10,877元。另有兩個現樓項目亦敲定周六作新一輪銷售，三盤合計推售366伙。
●西沙SIERRA SEA周六首輪賣329伙
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA周二（22日)公布，將於本周六(26日)作首輪銷售，共推售329伙，當中318伙以價單形式出售，折實平均呎價約10,877元。另有11伙特色單位將以招標形式發售。將發售的價單單位涵蓋38伙一房，186伙兩房及94伙三房，折實價299.88萬至838.27萬元，折實呎價約9,499至12,702元。當日銷售會設大手安排。
●啟德DOUBLE COAST I價單4號涉37伙
由會德豐地產、恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)及新世界發展(00017)合作，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周二(22日)加推價單4號，提供37伙，折實平均呎價約17,969元，較對價單3號低約7.5%。加推單位涵蓋4個開放式戶及33伙1房戶，實用面積265至335方呎， 折實售價453.5萬至614.9萬元，折實呎價由17,113至20,704元。
●赤柱ONE STANLEY連天台特色戶售4,380萬
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周二(22日)招標售出第7座3樓B室連天台戶，實用面積1,215方呎，採三房一套連雙儲物房間隔，天台佔地約1,175方呎，可享南海海景。買家採用60天即供付款計劃以4,380萬元連車位購入上址，呎價約36,049元。全盤至今累沽22伙，總成交金額逾17.7億元。
●北角皇都三房售逾2,960萬
新盤市場交投保持平穩，新世界發展(00017)旗下北角皇都，周二(22日)公布獲外籍買家斥資2,960.7萬元購入三房單位，為33樓B1室，實用面積834方呎，採三房一套連儲物室間隔，呎價為35,500元。
●啟德天瀧單日套現8,835萬元
啟德跑道區現樓項目銷情持續，恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，周二(22日)連錄兩宗成交，共套現8,835萬元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述售出單位包括第5座21樓A室，實用面積1,382方呎，以5,195萬元成交，呎價約37,590元。
●北角海璇II兩伙吸金逾9,900萬
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，周二(22日)連錄兩宗招標成交，單日套現逾9,900萬元。最新售出的單位包括第1座6樓A室，實用面積1,484方呎，屬四房雙套連工作間間隔，設私人電梯大堂，連車位成交價5,268.2萬元，呎價為35,500元。
●啟德海灣第1期獲自住客斥資1,221萬購三房
由嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周二(22日)增添1宗成交，來自第2B座12樓A室，實用面積586方呎，間隔為三房一套房，成交價1,221.6萬元，呎價約20,846元。據悉，買家曾於區內參觀不同樓盤，認為上述住客會所設施吸引，故購入物業予兒子一家人自住。
●何文田站瑜一‧天海安排周六賣32伙
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周二(22日)上載全新銷售安排，落實本周六(26日)起發售32伙現樓單位。當中14伙兩房單位以價單形式發售，其餘則採以招標形式出售。發展商指，項目自4月初現樓登場後，約三周沽出98伙，套現逾11.2億元。市場反應理想，故安排周六作新一輪銷售，除了價單單位之外，將招標發售11伙2房戶，7伙3房戶。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房呎售約46,714元
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周二(22日)再錄成交，以8,600萬元沽出1座18樓B室，實用面積1,841方呎，三房間隔，呎價約46,714元。上述為項目於3日內第2宗成交 。全盤至今累售110伙，總套現逾93億元。
●屯門飛揚第1期周六先到先得賣5伙
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周二(22日)上載最新銷售安排，於本周六(26日)起以先到先得形式發售5伙3房單位，折實入場費約929.8萬元起。上述5伙包括第1座7樓、8樓及9樓的A室，實用面積712方呎，以及第2座7樓及8樓的E室，實用面積722方呎，均為三房一套連儲物室間隔，設有梗廚。
●屯門掃管笏凱和山連環沽出3伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，繼復活節假期連沽30伙後，周二(22日)再錄得3宗成交。包括第1座3樓J室，實用面積381方呎一房，成交價344.81萬元，呎價約9,050元。據悉，買家購入作投資之用。
受惠於近期減息及政府振興樓市政策，市場氣氛日趨活躍，藍田山莊 KOKO HILLS 今日促成一宗三房單位成交，詳情如下：
●藍田KOKO HILLS三房呎售約18,874元
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，周二(22日)以1,391萬元售出2座11樓E室，實用面積737方呎，屬三房一套梗廚連儲物房間隔，成交價1,391萬元，呎價約18,874元。