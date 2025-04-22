西沙住宅項目周六首輪開賣329伙

低價出擊的西沙大型項目掀起入票熱潮，最新落實周六首輪開賣329伙，其中318伙安排以價單形式出售，折實平均呎價約10,877元。另有兩個現樓項目亦敲定周六作新一輪銷售，三盤合計推售366伙。

●西沙SIERRA SEA周六首輪賣329伙

●啟德DOUBLE COAST I價單4號涉37伙

●赤柱ONE STANLEY連天台特色戶售4,380萬

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周二(22日)招標售出第7座3樓B室連天台戶，實用面積1,215方呎，採三房一套連雙儲物房間隔，天台佔地約1,175方呎，可享南海海景。買家採用60天即供付款計劃以4,380萬元連車位購入上址，呎價約36,049元。全盤至今累沽22伙，總成交金額逾17.7億元。

●北角皇都三房售逾2,960萬

●啟德天瀧單日套現8,835萬元

●北角海璇II兩伙吸金逾9,900萬

●啟德海灣第1期獲自住客斥資1,221萬購三房

●何文田站瑜一‧天海安排周六賣32伙

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周二(22日)上載全新銷售安排，落實本周六(26日)起發售32伙現樓單位。當中14伙兩房單位以價單形式發售，其餘則採以招標形式出售。發展商指，項目自4月初現樓登場後，約三周沽出98伙，套現逾11.2億元。市場反應理想，故安排周六作新一輪銷售，除了價單單位之外，將招標發售11伙2房戶，7伙3房戶。

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房呎售約46,714元

●屯門飛揚第1期周六先到先得賣5伙

●屯門掃管笏凱和山連環沽出3伙

受惠於近期減息及政府振興樓市政策，市場氣氛日趨活躍，藍田山莊 KOKO HILLS 今日促成一宗三房單位成交，詳情如下：

●藍田KOKO HILLS三房呎售約18,874元

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，周二(22日)以1,391萬元售出2座11樓E室，實用面積737方呎，屬三房一套梗廚連儲物房間隔，成交價1,391萬元，呎價約18,874元。