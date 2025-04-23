東方日報B1：港股復市倒升 北水掃貨213億飆8倍
2025年04月23日 00:03
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受惠北水大手買貨，港股昨日成交逾2,514億元。(中新社)
雖然美國股、匯、債周一又上演「三殺」場面，但港股長假期復市場卻先跌後回升，恒生指數收市揚167點，連升兩個交易日，南下「北水」大手掃貨，淨買入達213.6億元，較假期前激增8.25倍，是近兩周最多，全日成交2,514.5億元，較假期前大增30.63%。瑞士寶盛預計，部分由美股流出的資金，會流向中國市場，故予中國市場(港股、A股)「高配」(Overweight)評級。
恒指低開91點，其後走勢反覆，早段一度跌204點，低見21,191點，失守100天線，午後確立升勢，最多升197點，高見21,592點，收市揚0.78%，報21,562點。國企指數升53點或0.68%，報7,950點；科技指數漲11點或0.24%，報4,899點。
國家藥監局公布，有10款一類創新藥首次在內地獲得臨床試驗默示許可，翰森製藥(03692)有一款藥物上榜，抽高7.24%，石藥集團(01093)更飆8.81%，是兩隻表現最佳藍籌；藥明康德(02359)及藥明生物(02269)亦升逾5%。
中美關係持續緊張，但富瑞估計關稅戰對小米集團(01810)影響微，股價升5.84%。該行仍視之為中資科技股首選，因看好其獨特的生態系統，有助其增長，同時無美國預託證券(ADR)退市風險，維持對其「買入」評級，目標價63.25元。
另外，中銀國際認為，地緣政治衝突推動的全球防務預算增長，將為中航科工(02357)提供發展機遇，其在軍用和民用航空市場的雙重布局，可以持續受惠於航空業的強勁需求，予「買入」評級，目標價7.25元。
異動股方面，玩具股泡泡瑪特(09992)公布季績之前，借着旗下人氣公仔Labubu 3.0本周正式開售消息炒上，昨日盤中創高位176.4元，收市報175.9元，上漲6.93%。收市後公司公布，首季收益按年增長1.65至1.7倍，其中中國收益按年升95%至一倍，海外收益按年增加4.75至4.8倍。
面對環球市場波動，中港股市逆勢企穩。瑞士寶盛中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志表示，對中國市場(港股、A股)的評級為「高配」(Overweight)，原因是目前市況下，國際投資者部分減持美股，並且開始分散股票持倉，雖然這些資金的首選仍是歐洲，但亦有部分流向中國市場。另外，內地刺激政策可以一定程度上抵銷經濟逆風，而且政策的方向亦傾向「營造股市樂觀情緒」，以提振消費表現。
「美股跌不代港股會升，但相信港股能夠有相對較好的表現。」他分析指，港股的第一道防線是19,000至19,500點，取決於中美貿易協議何時達成，以及經濟刺激措施的具體情況，比如「以舊換新」等補貼會否擴大至服務業等。就板塊而言，他認為當市況好轉時可以選擇高啤打系數(Beta)的互聯網股，升幅會較大；防守時則可以押注消費概念股、高息股及國企改革概念股。