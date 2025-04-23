陳樂怡：電力板塊展現防守力
2025年04月23日 06:00
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美國總統特朗普多次公開施壓要求聯儲局減息，市場憂慮聯儲局獨立性受損，投資者對美元資產信心動搖，避險情緒高漲，金價再創新高。至於港股方面，中美貿易戰前景未明，內地穩增長政策待公布，投資者焦點料轉移至企業季度業績。恒生指數料區間上落，短期受制於22,000點。
板塊方面，內地3月規模以上工業發電量7,780億度，按年增長1.8%，增速較首兩個月加快3.1個百分點，反映工業活動轉趨活躍。華電國際(01071)第一季度累計完成發電量513.8億度，按年下降8.51%；完成上網電量480.2億度，下降8.5%，主因公司所在區域電量供需寬鬆，新能源裝機容量持續增加，煤電機組利用小時下降。不過，首季煤價跌幅大於電價回落幅度，燃料成本節省支撐盈利復甦，料對其他火電龍頭有正面啟示。而且市況波動，部分資金料流入高息電力股。
個股方面，可留意周大福(01929)。市場避險情緒高漲，黃金產品需求增強，金價飆升。六福集團(00590)首季同店銷售改善幅度優於預期，對於同業周大福料有正面解讀。周大福過去一年推進品牌轉型，成功改善店效。
周大福與熱門知識產權(IP)聯乘合作增強品牌活力，高毛利率的一口價黃金產品受捧，收入貢獻提升，帶動盈利結構改善。估值上，該股現價對應2025財年預測市盈率約17倍，低於過去5年平均水平，目標價11元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)