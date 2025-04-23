恒指曾重上兩萬二 比亞迪高走 金礦股偏軟

憧憬中美貿易戰見轉機，恒指高開517點於22,080點後，曾升545點至22,107點，最新升341點或1.58%，報21,903點，暫錄三連升；國企指數升100點或1.26%，報8,051點；科技指數升90點或1.85%，報4,990點。主板成交565億元。

科技股做好，騰訊升2.8%；阿里巴巴升3.7%；美團升1.2%；小米集團升3.4%；京東集團升0.1%；快手升2.4%。

金融股合力撐市，滙豐控股升1.9%；友邦保險升2.1%；中國平安升0.6%；香港交易所升2.2%。

汽車股高走。擬增派紅股的比亞迪股份升4.3%；吉汽升1.9%；蔚來升3.3%；小鵬汽車升2.3%；理想汽車升1.7%。

受關稅影響較大的股份反彈，申洲國際升3.9%；創科實業升4%；舜宇光學科技升3.4%。

餐飲股與茶飲股受捧，百勝中國漲9%；蜜雪集團升5.6%；古茗升4.9%。

國際金價破頂後回軟，黃金相關股逆市偏軟，紫金礦業跌2.5%；招金礦業跌3.5%；山東黃金跌5.1%；赤峰黃金跌7.1%。

泡泡瑪特季績後升2.3%。