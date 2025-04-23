報告：特朗普對華關稅恐令Meta今年損失546億廣告收入

外媒報道，Meta的核心網上廣告業務今年可能因美國總統特朗普對中國祭出強硬的關稅政策，導致當地零售商廣告開支減少，而面臨高達70億美元(約546億港元)的打擊。

根據MoffettNathanson周二(22日)發表的研究報告，中美貿易爭端導致與中國有關的零售商，如Temu及Shein，可能大幅削減在Facebook及Instagram的廣告預算，進而令Meta收入受衝擊。

分析師指，Meta最新的年報顯示，去年來自中國的收入達183.5億美元，佔其總收入逾11%。與其他分析師一樣，MoffettNathanson認為Temu及Shein構成Meta中國業務的主要來源，如果這些網上零售商今年縮減廣告活動，可能讓這家社交媒體巨頭今年的廣告銷售減少70億美元。

分析師表示，現已出現縮減開支的迹象，如此前有報道指，Temu已減少其在美國的廣告開支，並在特朗普對中國加徵關稅後，其在蘋果公司的App Store排名大降。「中國對Meta業務的重要性無法被低估，雖然Meta未在歐洲市場公布各國收入細項，但可以合理推測，中國是僅次於美國的第二大收入來源，對一家在中國沒有使用者或活躍平台的公司來說實屬罕見。」

如果整體市場今年陷入衰退，Meta恐面臨更大麻煩。一些分析師及企業財務主管已預測經濟下行風險。分析師表示，若中美貿易爭端加劇、經濟陷入真正持久的衰退，將可能讓Meta在今年的廣告收入蒸發230億美元，獲利也可能大減25%。

不過，MoffettNathanson分析師仍維持對Meta的「買入」評級，但將目標價下調185美元，降至525美元。