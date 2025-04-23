張智威：港股難言已喘穩　比亞迪再上空間不大

美國總統特朗普表示，與中國及其他國家的貿易關係良好，不會對中國採取強硬手段，關稅稅率將大幅下降，並指無意革除聯儲局主席鮑威爾的職務，帶動隔晚美股反彈。信誠證券聯席董事張智威認為，早前美國「股匯債」三殺，令特朗普承受巨大壓力，因此其態度由「鷹」轉「鴿」，港股周三(23日)亦重上兩萬二關。不過，相關關稅細節仍未有定案，加上特朗普立場飄忽不定，相信股市走勢仍然反覆，投資者宜保持警覺，吼位鎖定利潤。