張智威：港股難言已喘穩 比亞迪再上空間不大
2025年04月23日 11:26
東網電視更多新聞短片
美國總統特朗普表示，與中國及其他國家的貿易關係良好，不會對中國採取強硬手段，關稅稅率將大幅下降，並指無意革除聯儲局主席鮑威爾的職務，帶動隔晚美股反彈。信誠證券聯席董事張智威認為，早前美國「股匯債」三殺，令特朗普承受巨大壓力，因此其態度由「鷹」轉「鴿」，港股周三(23日)亦重上兩萬二關。不過，相關關稅細節仍未有定案，加上特朗普立場飄忽不定，相信股市走勢仍然反覆，投資者宜保持警覺，吼位鎖定利潤。
比亞迪股份(01211)公布，公司計劃調整原2024年度利潤分配方案，擬派紅股兼轉增股，變相一拆三，每手入場費將由現時約18.7萬元，大幅縮減至約6.2萬，消息帶動股價逼近400元關。張指出，比亞迪每手入場費大降，相信將吸引更多投資者參與。另外，公司具龍頭優勢，電池技術亦跑贏同業，對股價有利。不過，比亞迪升至400元附近，再上空間不大，建議可待回落350元樓下買入更值博。
泡泡瑪特(09992)第一季度整體收益按年增長1.65倍至1.7倍，其中中國收益增長95%至1倍，海外收益升4.75倍至4.8倍。張智威指其業績表現理想，現時全球各地熱搶泡泡瑪特旗下人氣角色「Labubu」，相信股價仍會反覆向上挑戰200元水平。不過，張提醒投資者需留意風險，指其只適合投機性買入，若股價跌破150元就應及時止蝕。