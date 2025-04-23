馬斯克反對高關稅　 稱Tesla高度依賴中國鋰電池

特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克在第一季業績電話會議表示，他不喜歡高額或不可預測的關稅，曾向總統特朗普就關稅問題提出建議，但表示實施關稅決定權完全取決於美國總統。馬斯克又指，特朗普頒布的高額關稅對其業務有極大影響，因他旗下汽車產品使用的鋰電池主要來自中國，開闢新供應鏈需時。

外媒報道，馬斯克表示，自己是自由貿易及低關稅的倡導者，並認為低關稅通常有利於繁榮，「我曾與總統商討我的建​​議，他有聽取我的建議，惟最終決定還是由他來做。」

不過馬斯克指，相比其他車企，Tesla處於一個相對好的位置，認為至少在大多數方面是受關稅影響最小的汽車公司。

雖然Tesla是垂直整合程度最高的汽車公司，在北美、歐洲及中國都有本土化供應鏈，不過仍有大量零件及材料進口於其他國家。

馬斯克指，Tesla的能源業務受關稅影響巨大，原因是其公司汽車使用的磷酸鐵鋰電池(LFP)主要來自中國，「我們正調試設備，以便在美國本地生產磷酸鐵鋰電池。」惟他表示，該公司利用本地設備，僅能滿足需求的一小部分。他指，一直致力從中國以外的供應商獲得額外供應鏈，但這需要時間。