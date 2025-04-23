意大利國民咖啡壺Bialetti賣盤　由已故船王包玉剛外孫基金接手

意大利咖啡摩卡壺(Moka pot)生產商Bialetti賣盤予具有已故船王包玉剛家族背景的Nuo Capital，涉資5,300萬歐元(約4.68億港元)，交易完成後，Bialetti將由米蘭交易所退市。

Nuo Capital計劃收購78.6% Bialetti股份，其後以每股0.467歐元作私有化，此次收購須獲得監管部門的批准。

Nuo Capital由已故船王包玉剛家辦World-Wide Investments(WWICL)及意大利富豪Agnelli家族旗下投資旗艦Exor合資創立。據公司網站，包玉剛外孫鄭成然(Stephen Cheng)為Nuo Capital主席。

Bialetti成立於1919年，其創始人Alfonso Bialetti在意大利西北部皮埃蒙特(Piedmont)的Crusinallo發明鋁製摩卡壺，改變當時意大利以至全球咖啡飲用習慣。2010年一項調查發現，90%的意大利家庭有Bialetti摩卡壺，但近年受膠囊咖啡機的激烈競爭。