報告：關稅對中國汽車出口影響有限 全靠一國家撐起需求？

諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）發布調研報告指出，得益於俄羅斯市場的穩定需求量，中國在應對席捲全球汽車出口市場的關稅衝擊時，仍能持續保持強勁韌性。惟隨着關稅對市場的影響逐漸顯現，2025年中國汽車的出口增長預計將放緩至4%。

報告旨在了解全球汽車行業高管的看法，訪問了汽車行業100名美國高管、100名中國高管以及200名來自歐洲和英國的高管。

報告指出，中國汽車去年出口量大幅增長23%，乘用車出口達到640萬輛，比排名第二的日本高出逾50%。俄羅斯和中東仍然是中國汽車出口的主要目的地，兩地合計佔去年中國汽車出口總量的35%，首次超過中國汽車對歐洲和北美地區的總出口量。

艾睿鉑全球汽車與工業業務負責人Andrew Bergbaum表示，過去五年間，中國對俄羅斯和白俄羅斯的汽車銷售增長超過兩倍，一定程度上抵禦了關稅波動帶來的影響。此外，報告指儘管美國等國家的關稅將使中國汽車和零部件出口成本上升24%，相當於增加460億美元，但僅佔到中國汽車行業總產值的3.8%，故此各國對華品牌汽車徵收關稅影響仍然有限。

報告又預測，中國品牌到2030年將在全球汽車市場中佔據30%左右的份額，去年中國品牌全球市場份額為21%。