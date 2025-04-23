投委會：留意ETF投資風險

為減低投資風險，不少投資者會選擇分散投資，例如在股票投資方面分散投資於不同的市場、行業、策略和主題。有些投資者會自己選股，有些則可能會透過投資於交易所買賣基金(ETF)。

投資者對於ETF的認識，可能始於以跟蹤恒生指數為投資目標的盈富基金。盈富基金屬於股票ETF，其相關資產為一眾恒生指數成分股，即高市值和流通性的上市公司，一般稱為「藍籌股」。由於恒指成分股涵蓋多個行業，因此有些投資者認為可以透過盈富基金，分散投資於港股市場。

股票ETF漸趨多元化

股票ETF是ETF的主要類別，現時本港上市的股票ETF除了有跟蹤香港股票，也有跟蹤內地A股、亞太區股票及其他外國股票，它們可以幫助投資者投資於港股以外的股票市場。市場上亦有跟蹤不同行業的股票ETF。

近年，股票ETF產品種類愈趨多元化，覆蓋新興投資策略、主題和概念。舉例，ESG、潔淨能源、雲計算、機械人和人工智能、半導體、電動車、元宇宙和區塊鏈等，這些都是金融市場新興的題目，本港ETF市場也可以找到相關的股票ETF。

分散風險不等於低風險

傳統跟蹤股票指數的ETF，通常會投資於一籃子的股票，風險較為分散。然而，投資者不應以為ETF一定是低風險的投資。與其他投資產品一樣，ETF會涉及不同的風險。以跟蹤股票指數的ETF為例，它們需要面對與其所跟蹤指數相關的市場風險。當相關指數下跌時，跟蹤有關指數的ETF亦會隨之下跌，投資者會因而錄得損失。由於不同指數的波動性並不一樣，ETF的風險高低亦不一樣。

ETF經過多年發展，產品種類愈來愈多元化，覆蓋不同的資產類別、市場、行業、以至投資策略。投資者在考慮投資任何ETF產品之前，應先透過其銷售文件及產品資料概要，清楚了解其所跟蹤的指數或所投資的資產，並了解其運作和結構，以衡量是否符合自己的投資目標及風險承受能力。

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