內地加緊部署第二季經濟工作　聚焦提振內需

內媒報道，在首季經濟實現「開門紅」後，各地正加緊部署第二季經濟工作重點，明確進一步聚焦提振內需，加快釋放政策效能。專家指，接下來擴內需政策會顯著加力，新一批增量政策有望出台，例如提高耐用消費品以舊換新額度、加大財政金融對實體經濟的支持力度及進一步推動房地產市場止跌回穩，預計第二季內需對經濟增長的貢獻率將進一步提高。

上海市政府常務會議表明，將有針對性實施提振消費專項行動，落實「兩新」(大規模設備更新和消費品以舊換新)政策落地，擴大服務消費和會展消費，促進入境遊消費及打造更多文商旅體融合的消費場景。

廣東省政府亦表明會深入實施提振消費專項行動，推動消費品以舊換新政策惠及領域進一步延伸拓展，適度加大消費補貼和政府採購力度，促進廣貨國貨消費、新型消費、入境消費、公共消費等。

東方金誠首席宏觀分析師王青指，擴消費將是接續的主要發力點。着眼於應對外部波動，耐用消費品換新政策還有較大的加碼空間。另外，部分地方亦會出台「自選動作」，把促消費的範圍從耐用消費品擴大到一般消費品和服務消費。

投資方面，他表示，支持大規模設備更新和「兩重」領域(國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設)投資力度，亦有進一步加大的空間。基建投資將會提速，製造業投資會保持較快增長水平。