康怡兩房原業主由外國回港賣樓　僅售550萬呎價跌穿1.2萬

後市仍有隱憂，鰂魚涌康怡花園業主特意從外國回港賣樓，減價75萬元，以550萬元沽出兩房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園4月暫錄約4宗買賣，該盤Q座低層7室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望內園景，叫價625萬元，原業主日前特意從外國回港賣樓，減價75萬元，最終以550萬元成交，呎價約11,803元，新買家為外區客。

●美聯吳肇基指，4月鰂魚涌太古城耀星閣低層F室，實用面積約582方呎，兩房間隔，議價後以738萬元成交，呎價約12,680元，原業主於2011年11月以約540萬元購入，轉手帳面獲利約198萬元。

●利嘉閣梁啟豪稱，大坑明新大廈高層B室，實用面積約602方呎，一房間隔，新買家為區內客，加上原業主具議價空間，即進行洽購，最終以481.6萬元成交，呎價約8,000元。

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新界區

●利嘉閣徐浩煇表示，將軍澳夾屋旭輝臺2座高層B室，實用面積約481方呎，兩房間隔，為市場唯一放售的兩房單位，外區客立即相約代理睇樓，獲減價30萬元，自由市場以480萬元成交，呎價約9,979元。

●利嘉閣楊友銘稱，將軍澳天晉II第3A座中高層B室，實用面積約942方呎，套四房1連工人套房間隔，新買家為區內換樓客，獲減價100萬元，議價後以1,550萬元成交，呎價約16,454元，原業主於2018年以約1,810萬元買入，帳面蝕260萬元。

●中原關偉豪表示，將軍澳日出康城晉海II 3B座中高層E室，實用面積約499方呎，兩房間隔，以620萬元易手，呎價約12,425元，原業主於2019年4月以約837.3萬元購入，持貨剛6年帳面蝕讓217.3萬元，貶值約26%。

●中原劉俊杰指，大圍柏傲莊2A座中層C室，實用面積約533方呎，兩房間隔，叫價約1,100萬元，最終以1,000萬元易手，呎價約18,762元，新買家為換樓客，原業主於2020年以1,027萬元買入，持貨約5年帳面蝕約27萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑O座中層5室，實用面積約663方呎，套三房間隔，望樓景，放盤約4個月，未補價第二市場叫價595萬元，減27萬元%，成交價568萬元，呎價約8,567元。

●中原侯惠良表示，沙田濱景花園3座中層C室，實用面積約544方呎，三房間隔，叫價約735萬元，日前議價後以685萬元獲承接，呎價約12,592元，新買家為換樓客。

●中原黎宗文稱，沙田及大圍區4月暫錄約56宗二手買賣，沙田欣廷軒1座中層D室，實用面積約397方呎，兩房間隔，叫價約650萬元，議價後以630萬元獲承接，呎價約15,869元，新買家為上車客。

●中原蔡堅濤指，粉嶺御庭軒7座中層F室，實用面積約508方呎，三房間隔，叫價約559萬元，日前議價後以538萬元獲承接，呎價約10,591元，新買家為同區客，購入單位作自住之用。

●中原王勤學表示，元朗本月錄約80宗二手買賣，四季名園雙號屋，實用面積約930方呎，原則套三房間隔，叫價940萬元，議價後以938.8萬元易手，呎價約10,095元，新買家為中港商人，見上址設有花園及天台，位置亦方便駕車往返內地，升級換樓。

●利嘉閣蕭啟諾稱，天水圍嘉湖山莊樂湖居12座低層B室，實用面積約633方呎，套三房間隔，新買家為外區客，決定棄租轉買，單位原先叫價520萬元，議價後以508萬元成交，呎價約8,025元。

●祥益黃文樂表示，屯門公屋良景邨良俊樓中層13室，實用面積約443方呎，兩房間隔，區內綠表客見單位附設裝修，而且屋苑鄰近家人住所，方便照應，未補價第二市場以190萬元購入自用，呎價約4,289元。

●美聯梁浩文稱，屯門海翠花園1座中層G室，實用面積約668方呎，套三房間隔，最新叫價約550萬元，並獲家庭用家鍾情，議價後以約545.6萬元成交，呎價約8,168元。

●中原張志豪指，荃灣4月錄約80宗二手買賣，上月全月減少約一半，爵悅庭北爵軒高層D室，實用面積約521方呎，兩房間隔，去年5月叫價800萬元，8月調整至750萬元，大減70萬元，終以680萬元沽出，呎價約13,052元，做價創同類型單位逾9年新低。

●中原黃淑賢表示，青衣美景花園9座高層G室，實用面積約329方呎，兩房間隔，享海景，叫價399萬元，減價24萬元，以375萬元沽出，呎價約11,398元，創屋苑細兩房單位近期做價新高，天原業主於2024年7月以310萬元購入，持貨約9個月，帳面獲利65萬元，單位升值21%。

●中原胡文翰表示，大嶼山愉景灣海蜂徑單號獨立屋，實用面積約2,413方呎，四房雙套間隔，連逾千呎花園及平台，享海景，以2,888萬元成交，呎價約11,969元，創愉景灣今年次高，新買家為內地客。

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