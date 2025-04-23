美股3大指數揚升　道指漲近1100點　重上4萬點大關

美股3大指數升幅擴大，道指升1,095點或2.8%，報40,282點；標指升134點或2.54%，報5,421點；納指升688點或4.22%，報16,989點。

美國3月標普製造業採購經理指數(PMI)勝預期，意外重回擴張區間，反映出製造業經濟活動於3月份有所增長。

【21:34】市場憧憬美國總統特朗普在關稅議題上立場軟化，美國3大股市指數於周三早段繼續揚升。道指早段漲854點，報40,041點；標指升133點，報5,420點；納指升570點，報16,871點。港股夜期報22,111點，跌63點，高水38點。

美匯指數亦重回99以上、美債價格亦同樣上漲，使10年期債息低見4.304厘，反映出當前美國金融市場的股、匯、債三者「齊上齊落」的情況持續。

事實上，促成特朗普軟化立場的，很可能是來自金融市場以及商界的壓力。根據美國銀行的調查統計，最近一輪美國上市公司業績會議上，管理層對經濟狀況作出負面評論的比例，已遠超歷史平均水平。按這趨勢發展下去，企業高層對經濟「負評」的比例，勢必創下2009年以來最高。而在公布了上季業績的標指成分股公司中，有27%的公司下調了全年業績指引，只有9%公司上調了指引。

其他企業消息方面，傳遭中國拒收飛機的波音(Boeing)公布了首季業績，季度收入按年升17.66%至194.96億美元；撇除非控股權益、優先股權益後，股東應佔淨虧損1.23億美元，較去年同虧損淨虧損3.43億美元有所收窄。行政總裁Kelly Ortberg表示，正尋求聯邦航空局(FAA)的批准，希望將737 MAX客機的每月生產上限從38架提高至42架。

儘管波音的業績公告未提及中國拒收波音飛機傳聞的任何回應，但管理層仍有可能於業績會議上作補充。該公司股價早段曾升7.67%。

另外，受惠於「美國製造」概念的晶片公司英特爾(Intel)傳將會進行更大規模的重組，本周將解僱約20%的員工，涉及約2.18萬人。這亦是自陳立武成為行政總裁後，首次的大規模裁員。消息指，今次的裁員旨在精簡公司的管理層，重建「工程師文化」重要舉措。英特爾股價早段曾升5.46%。