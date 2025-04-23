新盤市場周三錄23宗成交 啟德項目獲大手客9796萬購兩相鄰戶
2025年04月23日 22:00
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整體新盤市場銷情平穩，周三(23日)錄得至少23宗成交，啟德現樓項目獲大手客斥資逾9,796萬元購入兩伙相鄰單位。西沙大型新盤收票量節節上升，7日已累收逾2.5萬張入票。
●西貢SIERRA SEA 累收逾2.5萬票
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，周三(23日)公布截至下午4時，7日內累計接獲逾25,000張入票，按周六首輪以價單形式發售318伙計，暫錄超額認購逾77倍。新地代理執行董事陳漢麟表示，相信首輪最終收票量有機會突破3萬張。為迎合不同買家財務需求，除了第一按揭貸款之外，亦提供Super 第二按揭貸款，首3年定息1厘，其後利率以港元最優惠利率(P)加1厘計，貸款年期最長為25年。
●大手客斥9,796萬購啟德天瀧兩伙相鄰戶
恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，周三(23日)連環沽出3伙，單日套現約1.3億元。當中兩伙相鄰單位由同一組大手買家斥資9,796萬元購入。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述兩伙相鄰單位為第5座10樓A室及第5座10樓B室，均為實用面積1,382方呎的四房戶，成交價同為4,898萬元，呎價約35,441元。
●沙田瓏珀山連平台戶連車位售逾3,620萬
新鴻基地產(00016)旗下的沙田瓏珀山，周三(23日)連沽兩伙，單日吸金逾5,724萬元。最新標售單位包括Queen Tower 2的26樓Villa B單位，實用面積1,635方呎，屬四房雙套連儲物室間隔，外連190方呎私人平台，連同1個車位成交價3,620.3萬元，呎價約22,143元。
●屯門掃管笏凱和山兩房呎售約9,244元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，上周加推新一批單位及上調折扣率至36%後，交投明顯加快。周三(23日)再錄得第1座11樓E室的成交，實用面積477方呎，採兩房連開放式廚房設計，以440.94萬元售出，呎價約9,244元。據悉，買家購入單位作自住用途。
●紅磡THE HADDON三房成交價逾816萬
恒基地產(00012)的紅磡大型重建發展項目第4期THE HADDON，周三(23日)售出兩伙，總成交金額共1,658.83萬元。包括17樓Q室，實用面積430方呎，三房間隔，以816.14萬元成交，呎價為18,980元。
●啟德海灣第1期連沽兩伙
新盤市場銷情平穩。由嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周三(23日)錄得兩宗成交，套現逾2,740萬元。包括第2A座27樓A室，實用面積771方呎，屬三房一套房連工作間間隔，以1,748萬元獲承接，呎價約22,672元。
●紅磡必嘉坊‧曦匯兩房售逾681萬
恒基地產(00012)旗下的紅磡必嘉坊‧曦匯，今(23日)以681.72萬元售出15樓H室，實用面積369方呎，兩房間隔，呎價約18,475元。
●何文田站瑜一‧天海本月銷售量突破100伙
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周三(23日)再增添1宗成交，自本月初以現樓形式重啟銷售後，月內銷售量突破100伙，並套現逾11.5億元。項目最新售出的單位為第2B座10樓B室，實用面積525方呎，屬兩房梗廚間隔，成交價1,177.17萬元，呎價約22,422元。
●將軍澳藍塘傲洋房終止交易
麗新發展(00488)及帝國集團等合作發展的將軍澳藍塘傲，周三(23日)錄得洋房27號的終止買賣，該洋房實用面積2,270方呎，外連509方呎花園及673方呎天台。買家原本於2021年3月採用「1440無憂無慮優先入住付款計劃」，並斥資5,533萬元購入，物業成交期長近4年，兼享「優先入住」優惠，當時呎價約24,374元。