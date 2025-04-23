新盤市場周三錄23宗成交　啟德項目獲大手客9796萬購兩相鄰戶

整體新盤市場銷情平穩，周三(23日)錄得至少23宗成交，啟德現樓項目獲大手客斥資逾9,796萬元購入兩伙相鄰單位。西沙大型新盤收票量節節上升，7日已累收逾2.5萬張入票。

●西貢SIERRA SEA 累收逾2.5萬票

●大手客斥9,796萬購啟德天瀧兩伙相鄰戶

●沙田瓏珀山連平台戶連車位售逾3,620萬

●屯門掃管笏凱和山兩房呎售約9,244元

●紅磡THE HADDON三房成交價逾816萬

●啟德海灣第1期連沽兩伙

●紅磡必嘉坊‧曦匯兩房售逾681萬

●何文田站瑜一‧天海本月銷售量突破100伙

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周三(23日)再增添1宗成交，自本月初以現樓形式重啟銷售後，月內銷售量突破100伙，並套現逾11.5億元。項目最新售出的單位為第2B座10樓B室，實用面積525方呎，屬兩房梗廚間隔，成交價1,177.17萬元，呎價約22,422元。

●將軍澳藍塘傲洋房終止交易