【富可敵國】美國19個最富有家庭創一萬億美元財富　高過瑞士

法國經濟學家Gabriel Zucman最新調查發現，去年0.00001%的美國家庭(有19個家庭)所佔美國家庭總財富份額將躍升至1.8%，為有史以​​來最大的一年增幅。單計2024年，該19個家庭創造1萬億美元財務。

外媒報道，Zucman採用的衡量標準，即從家庭財富估算中減去家電等大件物品的價值，以及無資金支持的退休金，到2024年底，美國家庭財富總額約為148萬億美元。

據指，該19個家庭每戶的資產至少為450億美元，其中包括馬斯克、貝索斯、朱克伯格、比爾蓋茨、巴菲特等。隨着美國經濟增長，自1990年第3季以來，所有群體的平均淨資產都有所上升，其中，美國最富有人群的財富增長速度，遠遠超過美國所有其他財富群體的財富。

富人的財富增長造就全球新的億萬富翁，尤其是在美國。根據世界不平等資料庫，截至2023年，美國最富有的1% 的人擁有美國家庭總財富的34.8%。相比之下，英國最富有的1%的人擁有該國總財富的​21.3%。在法國，最富有的1%的人佔有27.2%的財富，在德國，這一比例為27.6%。