凱基：挑選防禦股抗經濟下行

美國與全球的關稅戰升溫，目前美股正處於高度不確定環境之中。4月初，對等關稅政策公布導致市場出現極端恐慌與全面拋售。雖然4月9日美國總統特朗普宣布暫緩90天實施關稅，帶動股市短線反彈，但反彈空間有限，市場風險並未解除。

近期美國聯儲局(Fed)官員表態偏「鷹」，短期內減息機會低，Fed Put(市場大跌時Fed出手救市)的門檻高，除非經濟明顯惡化或金融體系出現問題，否則難以期待政策轉向寬鬆。

首先美國消費信心明顯受創，無論是密西根大學還是經濟諮商局的消費信心指數均呈現下滑，主因預期關稅戰推升物價，壓抑消費意願。同時民眾對未來一年失業率上升預期大幅提高，且認為失業後再就業難度增加，反映出勞動市場信心下滑，進一步打擊消費動力。

標指企業今年盈測遭下調

分析員對今年標普500指數的企業盈利預估已從高點下滑至4.1%，企業對未來經營環境轉趨悲觀。下調不僅反映在盈利預估，也體現在企業的盈利展望上，負向展望比例大幅提升。先前因人工智能(AI)題材推升的高估值，隨着市場風險意識回升估值率先下修，接着企業盈利基本面因不利因素落實而下調，最後長期增長預期下滑，估值還會再修正一波。這一段過程通常需較長時間消化，預期不會出現過去那種急跌急漲的走勢。

在經濟下行及貿易戰陰霾下，防禦型股票如公用事業、必需消費、醫療等因海外營收較低，較不受出口與報復性關稅影響，成為首選。歷史經驗顯示，經濟下行甚至衰退階段，防禦股與高品質股(盈利增長、現金流穩定、低Beta、低負債比)表現優於循環股與小型股。其中，公用事業、必需消費、醫療股在經濟放緩或收縮期間的相對回報均優於整體，但醫療產業後續仍需留意額外關稅壓力。

凱基亞洲投資策略部