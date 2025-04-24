鄧聲興：康方生物未來發展前景廣闊

該研究覆蓋全國66家中心的532例患者，中央型鱗癌患者比例達63%，高度貼近真實世界情況，為未來商業化奠定堅實基礎。2024年公司扣除分銷成本後的銷售收入達20億元人民幣(下同)，按年增長25%，主要受核心產品卡度尼利和依沃西強勁銷售驅動。雖然總營收因授權費用減少而下滑至21.2億元，但研發投入保持穩定，達11.9億元，現金儲備充裕達73億元，為後續發展提供充足資金支持。

隨着卡度尼利和依沃西於2024年底成功納入醫保，預計將迎來新一輪銷售放量。公司持續優化營運效率，銷售費用同比增長13%至10億元，全年虧損收窄至5億元。憑藉卓越的創新研發能力和不斷擴大的商業化版圖，康方生物正逐步實現從研發型企業向研發商業一體化生物製藥公司的戰略轉型，未來發展前景廣闊。股份阻力位120港元，支持位81.8港元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者未持有上述股份)