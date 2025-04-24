高關稅嚇怕！中資出口商停向美國發貨　擬撤美另覓市場

美國政府對中國部分商品的進口關稅加徵至145%，重創中國出口商，部分商家正着手制定退出美國市場的計劃。

代表約3,000家出口商的深圳市跨境電子商務協會會長王馨接受外媒訪問時表示，當美國對華關稅提高到54%時，企業利潤已非常薄，但仍利用在美國產生的現金流來爭取時間，開拓新市場，可是關稅其後加至125%，然後又加到145%時，企業經已不想繼續經營。

她稱，面對當前的難關，企業通過把存貨加價出售、取消美國倉庫租賃協議等措施回款。但企業面對着要償還銀行貸款、發放工資等，估計未來數月失業、工廠倒閉等情況陸續有來。

報道又訪問了一家廣州出口商，過往通過亞馬遜、Temu和Shein銷售內衣和瑜伽褲，該公司銷售經理Huang Lun稱，3月份召開緊急會議討論後決定停止美國市場營運。而本月稍早時，決定停止向美國出發貨以籌集更多資金，且將部分熱賣產品的價格最高上調30%。

於寧波窗簾廠作銷售的Jenny Huang透露，公司正積極開拓美國以外的市場，如東南亞和中東，待關稅形勢明朗後，才會考慮再向美國出口。該公司目前美國客戶群佔比達90%。