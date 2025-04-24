瑞銀因應關稅風險下調港股評級　調高印度股市評級

外媒報道，瑞銀(UBS)放棄長期以來對印度股市看跌的觀點，將印度股市評級從「減持」上調至「中性」，認為印度股票具有防禦及國內導向。不過，瑞銀也因關稅風險，將香港股票評級從「增持」下調至「中性」。

包括Sunil Tirumalai在內的策略師在周四(24日)的一份報告表示，隨着投資者對防禦性及國內導向型股票的偏好日益增加，該行對南亞市場變得更加樂觀。「儘管相對於企業的一般基本面表現而言，估值仍然顯得昂貴，但鑑於印度經濟以國內為主，在貿易不確定的情況下，印度展現防禦性，同時受益於原油價格下跌。」

在美國總統特朗普發起關稅戰後，全球投資者重新將印度資產視為相對安全的避風港，自4月2日宣布徵收關稅以來，當地股市基準指數迅速收復失地。瑞銀分析師補充，儘管存款增長疲軟，但印度銀行仍願意降低存款利率，以及政府可能支持消費。

同時，瑞銀將香港股市評級從「增持」下調至「中性」，因考慮到市場相對較為依賴貿易及指數對美國收入的曝險，關稅風險可能會抑制市場情緒。該行並將印尼股市評級從「中性」上調至「增持」，理由是其具有國內和防禦特性，目前估值接近新冠疫情低位，且可能獲得國有基金的支持。