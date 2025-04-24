調查：近半富裕港人為「里數專家」 　大多曾提升艙位

渣打銀行（香港）公布2025年富裕族群旅遊調查，調查訪問逾千名富裕港人及高資產淨值港人後發現，近一半受訪者是「里數專家」，不僅以不同形式賺取里數，同時利用里數換取更佳的旅遊體驗。

調查顯示，超過7成受訪者曾用里數兌換或升級至商務客艙。另外，近8成曾享用商務客艙的富裕族群認同經驗難忘，期望以後每個旅程都可以乘搭。高資產淨值港人同時運用里數滿足其他需要，除兌換同行家人機票外，亦租用旅遊包車或購買額外行李限額。

富裕族群亦懂得賺取里數，超過9成會賺取里數的受訪者積極透過不同方式賺取更多里數。除本地信用卡消費繼續為首選渠道外，受訪者亦透過開立定期存款及出糧戶口等銀行服務獲得里數，為下一次旅程做好準備，其中更有客戶於一年內透過銀行服務賺取超過四百萬里數。調查亦顯示超過6成受訪者非常重視國泰會籍級別，藉此享用會籍所提供的專屬禮遇，例如額外寄艙行李限額及享用機場貴賓室等。另外，近6成受訪者會透過指定的信用卡消費以賺取更多會籍積分。

渣打香港高端客群及零售銀行網絡主管羅倩兒表示，渣打優先理財銀行服務緊扣富裕港人希望賺取里數的需求，今次調查發現當中接近一半高資產淨值港人會利用各種銀行服務例如定期存款、出糧戶口及財富管理等賺取大額里數。高端客戶透過「亞洲萬里通」里數定期存款作大額定存的數字持續攀升。同時，港人利用出糧戶口長期賺取里數亦成為新趨勢，透過出糧輕鬆提升下一旅程。

渣打國泰Mastercard®可以讓客戶透過信用卡消費賺取會籍積分以升級國泰會籍級別的信用卡，而渣打國泰Mastercard–優先私人理財及優先理財持卡人，更可專享國泰航空頭等/商務貴賓室使用券及優先登機服務。渣打香港信用卡及私人貸款部主管安碩彥表示，去年有4成渣打客戶用里數兌換頭等及商務客艙機票，證明他們善用里數以提升旅遊體驗，渣打國泰Mastercard發卡量更連續兩年錄得雙位數增長。