IBM首季少賺34%仍勝預期　惟DOGE刪預算恐影響業務

電腦硬件及雲端技術大廠國際商業機器(IBM)首季業績雖優於預期，不過未能消除市場對關稅及聯邦減支措施負面影響的憂慮，IBM股價在市後延長交易時段跌7%，年初至今累升11.6%，並跑贏大市。

IBM季度收入按年升0.54%至145.41億美元，好過市場預期的144億美元；純利10.55億美元，按年跌34.26%；經調整每股盈利1.6美元，高於預期的1.4美元。

環顧業務表現，期內軟件收入增長7%至63.4億美元；顧問部門收入50.7億美元，跌2%；基礎設施部門收入6%至28.9億美元。

美國總統特朗普的億萬富豪盟友馬斯克帶領政府效率部(DOGE)刪減聯邦預算，IBM遭到波及，約15項政府合約遭推遲或暫停，受影響金額約1億美元，但僅佔IBM顧問部門積壓訂單的1%。雖然聯邦顧問業務僅佔整體顧問業務10%，不過分析指，目前關稅戰讓全球經濟增長蒙上陰影，合約遭取消，反映公司業務面臨不確定性。

指引方面，IBM預期第二季收入將介乎164億至167.5億美元之間，估計今年自由現金流將達135億美元、按固定匯率計的收入按年增長5%。