耀才許繹彬：京東美團打外賣戰　爭拗緩和才有望回勇

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，特朗普就任美國總統不經不覺已近三個月，其狂人本色在這三個月內可謂發揮得淋漓盡致，不斷將「關稅」政策問題玩弄於鼓掌之中，弄得全球政府均疲於奔命。外間最初以為，特朗普的所作行為會為美國帶來無限好處，但其實相反，在狂人上任後，美元突然轉弱，美債持續受壓，美國經濟及通脹前景更是令人堪憂；狂人的極端統治行為猶如暴君，不願聽取民意，引起國會內閣官員不滿，開始對於其經濟政策出現意見分歧；更因特朗普的狂妄行為，加劇美國經濟衰退，及削弱美國在全球的競爭力，社會上更因分化而引起動盪。

話說未完，近日特朗普突然又有出人意表的行為，威脅要解僱聯儲局主席鮑威爾，市場因而產生憂慮，更進一步影響對美元資產的信心，道指曾在復活節長假後，一度跌至38,000點重要支持區；而納指則16,000點不保，低見15,690點；美國除股票市場外，匯市及債市亦慘遭拋售，因而令本周一(21日)出現股、匯、債均陷入前所未有的困境；相反港股在假後反而呈現強勢，原因當然是有國內數據的加持，才能如此出眾。

筆者認為，即使港股在國內的數據支持下顯得硬淨，但始終對狂人特朗普舉棋不定的施政方針仍有所顧忌；深信港股短期仍會大上大落，令港股逢高即出現沽壓，連一直支持港股的北水，在昨日亦承大市反彈時出現沽貨的情況，締造了北水淨流出近182億元，是2021年2月24日後最多，相信連北水也是靜候回落時才買貨。正因投資者對後市仍感不明朗，因而有感即使港股有所反彈，亦只是個別板塊帶動。若投資者在亂局中怕選錯對象，倒不如買入指數相關的ETF，盈富基金及恒生國指ETF的成交急增，可見並非沒有道理。未來，港股相信仍會受制於特朗普的一舉一動及國內所公布的數據。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）