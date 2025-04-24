郭家耀：恒指支持位在21000點　地平線機器人吼位吸

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，美國總統特朗普提出有機會調低中國關稅，港股近日跟隨外圍明顯反彈。不過，相關政策仍未落實，中美兩國談判會否順利進行仍存變數。即使關稅有所調整，稅率亦仍處高水平，對內地出入口及製造業亦構成壓力。他相信後市仍會隨政策變化而趨波動，投資者應審慎為上，宜採取分注入市策略。恒指上方阻力在22,500點，下方支持則在21,000點附近。