郭家耀：恒指支持位在21000點 地平線機器人吼位吸
2025年04月24日 11:40
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港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，美國總統特朗普提出有機會調低中國關稅，港股近日跟隨外圍明顯反彈。不過，相關政策仍未落實，中美兩國談判會否順利進行仍存變數。即使關稅有所調整，稅率亦仍處高水平，對內地出入口及製造業亦構成壓力。他相信後市仍會隨政策變化而趨波動，投資者應審慎為上，宜採取分注入市策略。恒指上方阻力在22,500點，下方支持則在21,000點附近。
平安好醫生(01833)首季成功扭虧，經調整後淨利潤達5,790萬元，期內總收入亦按年增長25.8%。郭指其業績表現穩健，公司以「保險+醫療」「保險+養老」模式經營，在內地人口老齡化趨勢持續下，有望帶動產品需求，料市場對業績持正面態度，後市股價表現樂觀。
地平線機器人(09660)禁售期屆滿，即市一度跌至低見4.8元，其後跌幅收窄。郭家耀指其集團業務專注提供高級輔助及自助駕駛技術，相信未來仍有很大的發展空間，又料自動駕駛晶片的需求會顯著增加，成為未來汽車行業的標配產品。雖然市場仍需時間消化禁售期屆滿的消息，但相信後市走勢樂觀，若股價守穩於5元樓上，可考慮吸納。