貝森特及特朗普言論振奮市場？克魯格曼：勿上當　美處境更差

美國財長貝森特周二(22日)表示，中美關稅大戰難以為繼，兩大經濟體必會找到方法讓貿易戰降溫，同日美國總統特普澄清，他無意開除聯儲局主席鮑威爾，並表示只要雙方敲定「協議」，對中國進口徵收的關稅就會降下來。諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼周三(23日)撰文，指貝森特及特朗普的發言有諸多疑點。

首先，貝森特在摩根大通主辦的一場閉門投資會議表示，中美貿易戰難以為繼，兩大經濟體勢必會找到方法，讓貿易戰在近期內降溫。他形容，目前情況是名副其實的「貿易禁運」。

克魯格曼針對關於貝森特的報道提出兩點質疑。一、貝森特身為財長，竟然去為民營銀行一群客戶作閉門簡報，闡述官方未正式宣布的政策改變，這是否涉及利益衝突，甚至大規模內幕交易？究竟貝森特是在宣布、還是在制定政策？特朗普是事後才發言附和？

其次，再檢視報道披露的貝森特閉門談話內容，宣稱特朗普可能不久就會逆轉對中國進口貨加徵的巨額關稅。那些關稅確實瘋狂，就如貝森特所言，形同「禁運」。不過克魯格曼指，特朗普先前大幅提高對中國的關稅，如今若真的大降，這種退讓與「投降」無異。

克魯格曼指，中國既已得知特朗普可能畏縮，為何還會對美方「非常友善」？相反，中國今後讓步的機會可能更低。特朗普一示弱，其他國家也會更願意挺身對抗特朗普，甚至更可能與中國敲定協議。

克魯格曼認為，美國目前處境，比特朗普開始揮舞關稅大刀之前還要糟糕。畢竟特朗普被看穿只是個口出狂言但其實懦弱的惡霸，國家被他搞得一團亂，這絕非有效的談判策略。