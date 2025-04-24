滙豐：內房迎結構性復甦　上調9隻內房股目標價

滙豐環球研究認為，內房「危機過去，估值在前」，在中國政策支持下，內房由危機轉向結構性復甦，更堅定其對內房行業所持的建設性看法。

該行發表報告，指低利率、供應壓縮及信貸正常化等因素結合，正推動房地產市場結構性復甦，深圳等部分市場的復甦速度快於預期。持續的寬鬆政策將支持經濟增長，開發商相應上調今年銷售目標。

報告提到，低利率對內房更為重要，行業利率敏感度目前處於危機以來最高水平，按揭利率已降至3.1%低位，2021年12月為5.6%，更多城市因而出現租金回報率高於按息。每月還款額較高位回落逾兩成，按揭還款能力提高。預計內地今年政策利率(7天逆回購利率)將調降30個基點至1.2厘。

報告指，內地住房供應壓縮正實現，為住宅市場帶來結構性緩衝，將成為樓價復甦的重要驅動力。