LABUBU 3.0今開售 炒價飆至1500元 大行：成股價短期催化劑
2025年04月24日 14:32
東網電視更多新聞短片
潮流玩具龍頭泡泡瑪特(09992)旗下「吸金王」LABUBU掀起炒賣潮。泡泡瑪特將於今日(24日)晚上10時在內地網上開售的搪膠盲盒新品LABUBU 3.0「前方高能」，周五(25日)在門市開售。二手市場現炒風，原價一隻99元人民幣(下同)，最多已炒高近15倍至1,500元，大行普遍認為，LABUBU 3.0系列料成公司短期催化劑。泡泡瑪特最新報179.8港元，升0.72%，市值達2,414.61億港元。
泡泡瑪特之前宣布推出搪膠盲盒新品LABUBU 3.0「前方高能」系列，共有7隻LABUBU公仔，整套有6個盲盒，定價99元一隻，總價594元，開出隱藏版的機會率為1比72。泡泡瑪特是次重施故技，模仿之前Lisa的明星效應，讓村上隆等名人提前入手，掀起網民對新品的熱議。
本港二手買賣平台上，有賣家開出2,400元的價錢出售7隻公仔，更有賣家定價普通款每隻300元，單個盲盒則250元，整套6個盲盒則1,500元，單隻隱藏版公仔則1,500元。縱觀二手市場，整套盲盒炒價不低於1,000元。
綜合大行分析，LABUBU 3.0系列料將成為短期催化劑，以及第二季增長動力，並預期今季增長有望繼續超過一倍。