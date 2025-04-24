LABUBU 3.0今開售 炒價飆至1500元 大行：成股價短期催化劑

泡泡瑪特之前宣布推出搪膠盲盒新品LABUBU 3.0「前方高能」系列，共有7隻LABUBU公仔，整套有6個盲盒，定價99元一隻，總價594元，開出隱藏版的機會率為1比72。泡泡瑪特是次重施故技，模仿之前Lisa的明星效應，讓村上隆等名人提前入手，掀起網民對新品的熱議。

本港二手買賣平台上，有賣家開出2,400元的價錢出售7隻公仔，更有賣家定價普通款每隻300元，單個盲盒則250元，整套6個盲盒則1,500元，單隻隱藏版公仔則1,500元。縱觀二手市場，整套盲盒炒價不低於1,000元。

綜合大行分析，LABUBU 3.0系列料將成為短期催化劑，以及第二季增長動力，並預期今季增長有望繼續超過一倍。