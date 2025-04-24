開雲首季收入跌近14%　旗艦品牌Gucci挫24%

奢侈品牌Gucci母公司法國開雲集團(Kering)首季收入按年下跌13.78%至38.83億歐元，其中Gucci收入跌幅超過兩成，均不及市場預期。

開雲主席兼行政總裁Francois-henri Pinault表示，正如集團預期，開雲今年開局艱難。在這種環境下，將全力以赴執行其行動計劃，以實現戰略及財務目標，並加強旗下品牌在所有市場的定位。集團正提高警惕，以抵禦宏觀經濟的不利因素，估計可以擺脫目前困境，變得更強大。

回看集團首季業績，期內，按可比口徑計，直營零售店網絡收入按年跌16%。其中，亞太跌25%，西歐及北美均跌13%，日本跌11%。此外，集團淨關閉25間門店；截至3月底，直營零售店數目跌至1,788間。

品牌表現方面，Gucci首季收入按年跌24.43%至15.71億歐元，受到店舖客流疲弱及批發收入下降33%所拖累。集團指，Gucci已進一步加強及更新產品系列，新手袋系列獲得好評，包括全新款的Softbit系列。

至於其他品牌，Yves Saint Laurent(YSL)收入按年減少8.24%至6.79億歐元，直營零售跌8%，批發收入跌24%；Bottega Veneta(BV)收入則增長4.38%至4.05億歐元，其在西歐、北美及中東錄得雙位數增長，不過批發收入跌13%。