陳政生：小心黃金回調風險

近期投資者對黃金價格走勢的關注度提升，相信值得在本欄分享筆者看法。在提供分析數據前，先把結論寫出來：黃金價格短線可能好盡，小心回吐壓力或一觸即發。

（1）從黃金周線圖表來看，黃金由2024年開始運行至今超過15個月都是穩定於橙色向上通道內運行，這個通道的頂部就是介乎3,200美元水平。

（2）然而過去兩周黃金價格向上突破區間頂部，明顯地改變了向上運行的斜度。熟悉圖表的投資者，大多知道，突然改變斜度抽高，有機會是到了較後期拉升的一個啟示，但拉升的時間從這個斜度來分析是無法定奪的，除非出現了見頂信號。

（3）過去兩周從陰陽燭圖看不到見頂信號，然而本周便疑似出現了！圖表可見本周出現了長長的上影線！上影線長，代表上方出現沉重沽壓，同時週線RSI為80，出現回吐絕非稀奇。

（4）再把圖表拉闊一點，用過去三年圖表樂觀察，前期出現了四次長上影線 (但也沒有今次那麼長)，上影線出現後，大概率都是開始出回吐。至於回吐多少，視升了多少，這個是鐘擺理論。

因此結論就是，黃金價格短線可能好盡，小心回吐壓力或一觸即發。未持貨者，現時黃金水平更加不宜高追。雖然對黃金還是看好，但謹記，牛市一樣可以輸錢！

中國光大證券國際 產品開發及零售研究部董事兼主管 陳政生