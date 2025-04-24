港府晤中國-東盟聯合合作委員會代表　探討深度合作

香港近年積極拓展新市場，財經事務及庫務局局長許正宇周四(24日)與中國-東盟聯合合作委員會訪港代表團見面，就推進香港和粵港澳大灣區與東盟深度合作交流意見，同時邀請東盟成員國參與旗艦金融盛事「亞洲金融論壇」，共同探討更多交流與合作機遇。

許氏指，隨着中國與東盟間的交流日益頻繁，內地與香港已成為東盟最大的貿易夥伴及主要外來投資來源地。港府一直積極推動與東盟地區的聯繫，充分發揮香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，促進香港與粵港澳大灣區城市與東盟成員國之間的經貿及金融合作。同時，香港作為全球三大國際金融中心之一，擁有高度國際化和制度化的金融平台，我們歡迎東盟企業善用香港的投融資優勢，拓展海外業務。

代表團由中國駐東盟大使、中國東盟聯合合作委員會共同主席侯豔琪率領，成員包括中國、馬來西亞、柬埔寨、印尼、新加坡、泰國、越南、東帝汶、老撾、菲律賓、汶萊駐東盟的高級官員。香港金融管理局及香港交易所代表亦有出席。

會上，許正宇向代表團介紹香港金融業的最新發展，包括香港多元化、具國際信譽的金融服務優勢，以及在多個金融領域的領先地位，包括香港是亞洲最大的國際債券發行中心，亦是全球第二、亞洲第一的跨境財富管理中心。