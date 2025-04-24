港交所63億購交易廣場第一座多層樓面　作為集團總部

港交所將自資購買的為交易廣場第一座最高的九層辦公樓，以及在交易廣場一及二樓與香港金融大會堂相鄰的部分區域，投資總額為63億港元。此外，港交所將與置地公司簽署新的長期租約，涉及香港交易所現已租用的位於交易廣場第二座的幾個樓層。

根據協議，置地公司將額外投入4億港元，用於優化與香港交易所相關的周邊設施，新增帶有香港交易所品牌的標誌和設計主題。作為協議的一部分，交易廣場將進行多項優化工程，其中包括設立香港交易所專用接待大堂，直接連至香港金融大會堂，設施旨在提升開市活動體驗，並通過重新設計香港金融博物館和擴展香港金融大會堂的用途，讓更多人可以走進香港交易所。

香港交易所主席唐家成表示，今年適逢香港交易所上市25周年，將與置地公司合作建設香港交易所總部，提升交易廣場作為金融地標的地位，這也顯示了該交易所對香港作為國際金融中心的長期支持和信心。

置地公司主席韋梓強表示，中環的完善商業生態系統一直是香港金融業的重要支柱，非常高興香港交易所選擇在此設立永久總部，雙方將攜手打造獨具特色的企業總部，不僅體現香港作為國際金融中心的地位，更彰顯該公司對香港未來的堅定信心。