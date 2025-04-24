仲量聯行：首季商廈及舖位租金續挫　寫字樓跌1.3%最多

仲量聯行周四(24日)發表的《2025年第一季市場概覽》報告指出，受到市場需求減弱及新供應龐大等因素影響，大部分香港商業及住宅物業的資本價格及租金於今年第一季持續下跌，僅豪宅租金於過去3個月錄得升幅。而商廈及商舖租賃活動及住宅買賣交投則保持活躍。

該公司研究部資深董事鍾楚如指出，美國關稅對宏觀經濟的影響程度將取決於政策如何實施。由於事件仍然處於發展階段，暫難以預測對香港地產市場的直接影響。

今年首季寫字樓市場淨吸納量，錄得約14.34萬方呎負數，主要由於早前企業完成整合及搬遷後釋出大型樓面所致。此外，受新項目落成影響，整體寫字樓空置率於3月底升至約13.7%。在各分區市場中，九龍東的空置率由2024年第四季的約18.6%上升至約21.3%。

另一方面，中環的空置率由約11.6%下降至約11.5%，而灣仔/銅鑼灣及尖沙咀的空置率亦分別改善至約9.5%及約8.3%。第一季整體寫字樓租金按季下跌約1.3%，所有分區市場均見租金回落。其中，中環租金按季下跌約0.7%，而港島東跌幅最為顯著，達約3.4%。

仲量聯行港島商業部主管郭禮言表示，今年首季寫字樓租賃市場續受大量新供應壓力影響，導致錄得負吸納量及空置率上升。雖然核心區出現多宗金融機構擴租個案，市場氣氛有所改善，但預計今年甲級寫字樓租金仍將下跌5至10%。

另外，截至2025年3月底，核心區街舖空置率由2024年底的約10.5%輕微上升至約10.6%；優質商場空置率則由上一季約9.1%上升至約9.2%。該行香港商舖部資深董事陳永慧稱，儘管如此，核心區租賃勢頭仍見活躍，尤其是大眾化品牌、健身中心及證券行。然而，在零售市道面臨挑戰下，業主普遍提供租金優惠吸引及挽留租戶，導致商舖租金持續下滑。今年首季核心區街舖租金按季下跌約0.8%，整體優質商場及高端優質商場租金則分別下跌約0.3%及約0.2%。

而上一季中小型住宅資本價格基本持平，按季僅略跌約0.1%。今年首兩個月，約有14,200人才透過優才計劃聯同約9,300名家屬獲批來港。外來人才流入持續推動豪宅需求，今年第一季豪宅租金按季上升約0.8%。該公司香港主席曾煥平指出，美國關稅政策及中美貿易戰持續變化，其全面影響仍有待觀察。不過，此形勢有可能觸發人民幣貶值趨勢，或將吸引內地資金流入香港住宅市場。我們維持原先的市場預測，預計今年中小型住宅及豪宅的資本價格將下跌約5%。