外籍客斥780萬購映灣園套三房　獲減價40萬元

藍籌屋苑再錄呎價低於萬元成交，東涌映灣園套三房戶，外籍家庭經一個月的議價後，獲減價40萬元，以780萬元承接，呎價約9,642元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑稱，鰂魚涌康怡花園C座中層10室，實用面積約505方呎，兩房間隔，望開揚景，叫價650萬元，以626萬元獲用家承接，呎價約12,396元，新買家為外區用家，原業主於2012年以600萬元購入，約13年帳面僅獲利26萬元。

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九龍區

●中原洪金興表示，茶港城麗港城4月至暫錄約11宗買賣，屋苑10座低層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望海景，最初叫價600萬元，議價後獲用家以556萬元承接，呎價約10,754元。

●香港置業黎俊華指，長沙灣昇悅居1座高層B室，實用面積約517方呎，兩房間隔，最初叫價約840萬元，放盤約兩個月，外區客洽詢，議價後最終以788萬元成交，減價52萬元，呎價約15,241元，新買家為外區家庭客。

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新界區

●中原曹嘉華表示，東涌映灣園4月暫錄約4宗買賣，該盤5座高層G室，實用面積約809方呎，套三房連儲物房間隔，有裝修，附連部分家具，外籍家庭經過一個月的議價，叫價由820萬元，減至780萬元成交，呎價約9,642元。

●利嘉閣梁均耀指，青衣居屋偉景花園3座低層C室，實用面積約656方呎，套三房間隔，望山景，新買家為區內客，未補價第二市場以450萬元成交，呎價約6,860元。

●中原李建華表示，荃灣海濱花園8座中層F室，實用面積約496方呎，三房間隔，叫價530萬元，可望海景，減價45萬元或約8.5%，以485萬元成交，呎價約9,778元。

●美聯梁浩文稱，屯門南浪海灣1座高層D室，實用面積約522方呎，兩房間隔，最新叫價520萬元，並獲長線投資客垂青，經議價後以450萬元成交，呎價約8,621元。

●世紀21天生置業鄭少坤指，屯門香港黃金海岸4座低層A室，實用面積約685方呎，套三房間隔，望園景，原先叫價468萬元，獲上車客洽購，以458萬元承接，減幅約2.1%，呎價約6,686元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋龍門居3座高層E室，實用面積約592方呎，三房間隔，外區綠表客見屋苑鄰近家人住所，方便照應，原業主有提供約10萬元的議價空間，未補價第二市場以410萬元成交，呎價約6,926元。

●祥益黃慶德指，天水圍居屋天盛苑R座高層7室，實用面積約506方呎，兩房間隔，區內客綠表客見屋苑毗鄰鐵路站，累積減價達37萬元，未補價第二市場以323萬元購入作自住之用，呎價約6,383元。

●美聯王偉健表示，元朗富好大廈高層C室，實用面積約282方呎，原業主放盤後獲香港買家洽詢，雙方經議價後以273.8萬元承接，呎價約9,709元，原業主於2018年以399.6萬元購入單位，易手帳面虧損約125.8萬元。

●中原王勤學稱，元朗4月暫錄約87宗二手買賣，昨天單日錄約7宗，包括溱柏7座頂層連天台單位，實用面積約616方呎，兩房連儲物室間隔，議價後以555萬元沽出，呎價約9,010元。

●中原麥偉成表示，粉嶺及上水4月暫錄近60宗二手買賣，較上月跌約兩成，其中粉嶺牽晴間6座高層G室，實用面積約428方呎，兩房間隔，叫價約520萬元，議價後以462.8萬元易手，呎價約10,813元，新買家為同區換樓客。

●中原周志華指，粉嶺居屋欣盛苑A座高層2室，實用面積約554方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約380萬元，議價後以370萬元獲承接，呎價約6,679元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田第一城49座低層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望內園景，放盤約3個月，叫價380萬元，累減15萬元，減幅約3.9%，以365萬元成交，呎價約12,852元。

●中原侯惠良表示，沙田及大圍4月暫錄約60宗二手買賣，按月跌約3成，其中大圍居屋豐盛苑B座中層5室，實用面積約490方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約290萬元，議價後以268萬元獲承接，呎價約5,469元。

●中原黎宗文指，大圍居屋嘉順苑高層5室，實用面積約446方呎，兩房間隔，日前議價後以未補價第二市場價399萬元獲承接，呎價約8,946元，新買家為上車客。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳居屋和明苑A座中層3室，實用面積約597方呎，三房間隔，望內園景，未補價第二市場叫價540萬元，區內首置客睇樓一次，議價後以488萬元成交，呎價約8,174元。

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