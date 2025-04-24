美股3大指數個別發展　道指跌200點

美股周四早段個別發展，道指跌202點，報39,403點；標指升3點，報5,379點；納指升64點，報16,772點。港股夜期報22,029點，升119點，高水119點。

摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson直言︰「我們看到現在出現了更高的經濟衰退風險……這個風險在股市指數層面上還沒有被完全反映出來。」

他稱，短期內標指可能會維持在5,000至5,500點範圍內。另外，一些其他因素也可能導致標指跌破4,800點，比如聯儲局因關稅導致的通脹而被迫加息；或者美國10年期國債孳息率突破5%，但經濟成長卻沒有改善。

企業消息方面，百事公司(PepsiCo)公布截至3月22日止一季業績，季內收入按年倒退1.81%，至179.19億美元，下跌原因包括受到約3個百分點的外匯負面影響。撇除匯率、併購及分拆等因素後，該公司上季的內生收入按年增長1.2%，增幅依然偏低。管理層警告，因應關稅可能帶來的供應鏈衝擊，已下調今年盈利預測。

受到列帳收入下跌影響，百事上季純利按年跌10.18%至18.34億美元。展望今年，百事仍然維持今年內生收入增長預測為「低單位數增長」；但就預測關稅導致供應鏈成本上升、宏觀經濟波動加劇，以及消費需求低迷，更因此下調核心每股盈利預測至按年持平，差過先前估計的「中單位數增長」。董事長兼行政總裁Ramon Laguarta表示，正尋求方法盡可能降低成本。該公司股價跌1.6%。

日用消費品寶潔(P&G)亦公布，截至3月底止的第三財季收入按年倒退2.07%至197.76億美元，與百事一樣是受到匯率拖累。撇除匯率及非經常因素影響後，內生收入增長為1%。寶潔的業績公告未有強調關稅風險，維持整個財年內生收入增長2%的預測。該公司上季純利為37.69億美元，按年輕微增長0.39%。該公司股價跌3.8%。

另外，美國大型交易所納斯達克亦公布季度業績，在股市經歷4月的大跌之前，該集團上季整體收入按年增長24.85%至20.9億美元；撇除交易相關的的收入來源後，仍然有10.74%增長。盈利表現方面，列帳純利按年增長68.8%至3.95億美元；經調整的每股盈利則為0.79美元，按年增長24%。