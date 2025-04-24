花旗料比亞迪今年出口佔比升至50%

該行認為，考慮到各種形式的置換補貼政策可能會影響其定價，比亞迪將靈活調整定價策略，故予「買入」評級，目標價688元，預測該股今、明兩年新能源汽車銷量將分別提升至575萬輛及703萬輛。該股周四收報390.4元，無升跌。

另市場消息稱，華為旗下企業華為投資控股發行40億元人民幣(下同)、期限246天的境內超短期融資券，發行利率1.57厘。

政策消息方面，上海市商務委員會等5部門發布汽車置換更新補貼政策實施細則，截至今年12月底，個人消費者購買10萬元以上新能源車，且在規定期限內轉讓，將給予一次性1.5萬元定額補貼；購買國六b排放燃油新車，在規定期間內完成轉讓，一次性定額補貼為1.3萬元。該政策規定每名消費者每自然年度內可獲一次置換補貼，補貼資金由國家超長期特別國債資金和市級財政資金按85%及15%比例承擔，申請截止日期為明年1月10日。