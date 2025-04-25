【東方日報產評】防美窮途掀實戰　華求存不避脫鈎

美國特朗普政府的關稅政策和霸道施政為禍，先後兩次引發美股、美債及美元「三殺」，已對美元體系造成不可彌補的傷害。國際金融市場的邏輯已陷混亂狀態，最怕是中美遲遲談不出貿易協議，美國經濟急劇惡化，資金持續流走下美債息趨升，天量債務不知如何應付。得有心理準備，最終特朗普只有愈賭愈大，行使美國的軍事霸權，在區域挑起戰亂。中國應對，得勇於破，也善於立，既不怕貿易戰，更不怕實戰，決心主動有序與美國脫鈎，重構世界新秩序！

本月美國先後兩次出現股、匯、債三殺，顯然並非偶然，反映特朗普施政無譜，已重挫市場信心，美國經濟衰退機率大升，更致命是特朗普試圖挑戰聯儲局的獨立性，觸動維繫美元信用的命脈，引發資金逃出美元資產，故見美股跌、美元弱、美債息飆，對美國金融系統構成的風險，實不容低估。

雖然特朗普近日再「打倒昨日的我」，指無意炒聯儲局主席鮑威爾，又指好快與中國談判好貿易協議，但其任性而不顧後果的施政作風，已令美元資產添上風險溢價，所謂與華傾談，也僅是其單方面的說法，市場不再存幻想，皆因已對其善變霸道的作風感厭惡。

雖然近日美股大幅反彈，美元微升，但美債孳息率波幅不尋常的大，同時大宗商品下跌，大概市場在反映關稅戰持續，美國經濟衰退也會成真，惟聯儲局在抗衰退與抗通脹之間陷於兩難，利率路線並不明朗，也意味滯脹風險正升溫，資金選擇逃出美元資產，豈非無因。

別忘記，今年6月美國國債將迎來集中到期高峰。美國財政部去年的數據顯示，6月到期債務規模達5.8萬億美元，佔今年到期量的68%，也佔去年美國國內生產總值約22%，當中69%即4萬億美元屬短期國債，加上30年期美國債息已升至逾4.8厘，債務滾動成本大增，財政壓力空前。美國海關證實新關稅生效後僅收到的幾億美元關稅，對於化解美國財困，顯然是杯水車薪。

經歷這個月兩次股匯債三殺後，美國新債發行能力無疑受考驗，惟今年美國要應付償債及填補財政赤字，須發行的新債規模高達8萬億元。觀美國兩大海外債主，日本減慢買美債步伐，中國應找不到增持美債理由。美國新債需求若不到位，債息續升，將擠壓財政預算空間，也不知如何收科。

這季圍繞美元金融體系的系統性風險甚高，黃金已成為系統性避險資產，美元偏弱，美股在內部不穩及全球減持美元資產下極端波動、美債息上行、大宗商品先跌(憂慮經濟衰退需求減少)而後揚(因貿易脫鈎下供應鏈斷裂)，是大概率會出現的狀況。

特朗普眼中，關稅戰打得不稱心、政府財政狀況告急、聯儲局又「不配合」，挽此頹局的選項，是製造地區衝突，甚而朝向實戰，圖以軍事霸權翻盤。對中國、對全球，不用怕戰，皆因無法迴避，只有下決心應對美國風險，有序與美國脫鈎，積極共同重塑出可持續發展、共贏互惠的全球新秩序，方見出路。