富途黎家聰：特朗普反轉再反轉　還可信嗎？

較早前，特朗普再度出口術，一方面聲稱會大幅降低對華關稅，另一方面亦指出並沒有意圖辭退聯儲局主席鮑威爾，早前打算辭退鮑威爾的傳言僅是媒體穿鑿附會。受消息影響，美股連續兩日大升，標普500指數最高曾升至5,469點，星期三收報5,375點，納斯達克指數收報16,708點。港股於星期三亦大幅上漲，恒指升510點，重上22,000點關口。

這些消息再次證明特朗普的說話反覆無常，不可盡信。據悉，最新的狀況又有轉變，美國財長貝森特稱，兩大經濟體達成全面貿易協議可能需兩三年，特朗普不會單方面降低關稅。白宮新聞秘書亦稱，美方不會單方面降低關稅，需要看到對方降低關稅。可見，除非你是極短線的炒家，否則你絕不能單憑特朗普及其團隊的說話，而判斷未來走向。

面對美國的「變幻球」，中方的態度貫徹始終。看來，中國習慣的底線思維，讓中方一直擁有談判優勢，令美國難以輕易取得甜頭。特朗普不斷改口試探，恐怕亦是開始焦躁的表現。

然而，這些消息也只是打嘴炮，中美沒有實質進展，基本上關稅和不確定性的影響只會繼續下去，受這種虛無縹緲的消息刺激的反彈力道，只會隨邊際報酬遞減而慢慢減弱，因此，一天沒實質進展，暫時美股還是向下的機率較大。

但值得留意的是，黃金早前衝高回落，成交激量放大，根據歷史數據，每次黃金成交顯著放大都有一個短期回調。數天前過分悲觀的情緒令市場資金大量湧入黃金，然後又因市況突然緩和起來而回落。周三的5年期美債拍賣表現亦較預期為佳，最終得標利率為3.995%，是自去年9月以來首個低於4.0%的5年期國債拍賣，顯示需求仍然穩健。

到底市場是因為又信了特朗普一次而安心了，還是真的慢慢對市場重拾了一點信心？這就無人知曉了，正如橡樹資本董事長霍華馬克斯的最新備忘錄 — 《無人知曉》所言。如還未看過，不妨參閱一下。

富途安逸(富途證券國際)董事 黎家聰(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)