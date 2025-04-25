聯想控股收回附屬上市公司虧損業務

目標公司主要從事銷售食品；技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、技術推廣；銷售食用農產品；貨物進出口、技術進出口、代理進出口等業務。

佳沃食品主要通過目標公司旗下境外的智利附屬公司Australis Seafoods S.A.開展三文魚業務。截至2024年底，佳沃食品仍處於虧損狀態，淨資產為負，面臨從深交所退市風險。出售標的公司後，佳沃食品資產負債結構將得到改善，資產質量將得到優化，有助於提升其淨資產水平及持續發展能力，可為佳沃食品未來經營改善贏得空間，公司作為佳沃食品之控股股東亦將受益於佳沃食品財務狀況之改善。同時佳沃集團收購目標公司後，將與其旗下其他動物蛋白業務進行整合協同，力爭打造新的業務增長點。未來，集團亦將考慮關於Australis Seafoods S.A.的其他潛在戰略選擇，包括擇機引入新的戰略投資人以補充其營運資金等，為其全面釋放產能做準備。