聯想控股收回附屬上市公司虧損業務
2025年04月25日 07:55
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聯想控股(03396)宣布，佳沃品鮮(公司間接全資附屬公司)將向佳沃食品(公司間接非全資附屬公司)收購北京佳沃臻誠科技(目標公司)的100%股權，總對價為1元人民幣(下同)。預期收購事項完成交割時不會導致在集團的合併收益表中確認任何損益，但歸屬於聯想控股權益持人淨資產將減少約3.7億元。
目標公司主要從事銷售食品；技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、技術推廣；銷售食用農產品；貨物進出口、技術進出口、代理進出口等業務。
佳沃食品主要通過目標公司旗下境外的智利附屬公司Australis Seafoods S.A.開展三文魚業務。截至2024年底，佳沃食品仍處於虧損狀態，淨資產為負，面臨從深交所退市風險。出售標的公司後，佳沃食品資產負債結構將得到改善，資產質量將得到優化，有助於提升其淨資產水平及持續發展能力，可為佳沃食品未來經營改善贏得空間，公司作為佳沃食品之控股股東亦將受益於佳沃食品財務狀況之改善。同時佳沃集團收購目標公司後，將與其旗下其他動物蛋白業務進行整合協同，力爭打造新的業務增長點。未來，集團亦將考慮關於Australis Seafoods S.A.的其他潛在戰略選擇，包括擇機引入新的戰略投資人以補充其營運資金等，為其全面釋放產能做準備。