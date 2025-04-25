渣打：日央行仍可能6月加息 季尾日圓兌每美元料見144

外媒報道，渣打表示，日圓兌每美元可能快將在142至144區間內盤整，如果通脹持續，而且外部風險舒緩，日本央行6月仍可能加息。日圓兌每美元最新見142.97，每百日圓兌5.4283港元。

渣打策略分析師Chong Hoon Park及Nicholas Chia在報告表示，短期內，估計日圓勢將在142至144區間盤整，除非日本央行很快推動政策正常化，或因美國加徵關稅或美國經濟數據疲軟而出現避險浪潮。

報告指，對美日能否就廣場協議2.0達成一致意見，進而導致日圓重估持懷疑態度。預計第二季底美元兌日圓將在144日圓。

鑑於近期日圓下跌可能源於市場參與者的去風險行為，渣打減少美元倉位尋求避險。該行認為，日圓面臨的主要下滑風險是，如果美國收回關稅計劃及對聯儲局獨立性的威脅，美元需求及風險偏好將復甦。

報告又指，資金匯回的說法目前看來並不令人信服。近期日圓走強，似乎是受到外資增配日本，而非本地人撤出海外資產所驅動。

渣打預期，日央行5月可能按兵不動，並在展望報告中下調經濟增長預測。該行仍預期6月會加息，但前提是日央行對貿易、通脹及內需狀況更加了解。