李明德：港股仍有力再上　京東調整未完

大聖資產管理基金經理李明德表示，美國總統特朗普表態與中國有貿易談判空間，中美貿易關係緩和。美股最近走勢改善，逐步回補早前的下跌裂口。港股亦跟隨外圍向上，並已重返兩萬二關，若能企穩其上，且成交能重上3,000億元，相信後市仍有機會進一步向上，6月目標可看24,000點，建議現階段宜逢低吸納權重股。