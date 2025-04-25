李明德：港股仍有力再上 京東調整未完
2025年04月25日 10:55
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（中新社圖片）
大聖資產管理基金經理李明德表示，美國總統特朗普表態與中國有貿易談判空間，中美貿易關係緩和。美股最近走勢改善，逐步回補早前的下跌裂口。港股亦跟隨外圍向上，並已重返兩萬二關，若能企穩其上，且成交能重上3,000億元，相信後市仍有機會進一步向上，6月目標可看24,000點，建議現階段宜逢低吸納權重股。
內地外賣市場烽煙四起，京東集團(09618)透過大量補貼，搶佔美團(03690)的份額。李認為為兩者外賣大戰升級，令股價跑輸其他科技股。事實上，內地外賣市場一向由美團及「餓了麼」主導，今次京東加入戰局，但入場時間較遲，騎手不足難以應付訂單，且難長遠「燒錢」維持競爭力，相信搶佔的市佔率有限。雖然其估值已跌至低殘，但盈利增長放緩，股價跌穿120元甚至110才有機會出現技術反彈，但上望空間不大。至於美團受外賣大戰影響不大，股價若回落至120元可吸納，反彈目標可看160元。
Labubu 3.0開售，據報市場已現炒價，一隻原價99元人民幣，已炒高逾14倍至約1,500元人民幣。李明德指泡泡瑪特(09992)業績表現不俗，股價表現亦強勁，過去未曾出現大幅度回調，加上新產品會繼續受到消費者青睞，相信其業績會保持高增長。他建議可待回吐至160元水平買入，中線目標價可設在220至230元之間。